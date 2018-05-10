В Киеве на двух улицах ограничат движение на полтора года

С 1 июня 2018 года до 30 ноября 2019-го, на 18 месяцев, будет временно ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улицах Здолбуновской и Припятской в Киеве. Как сообщают в "Контактном центре Киева 1551", соответствующее распоряжение КГГА подписано в связи с выполнением ПАО "Киевэнерго" реконструкции ПС 110/10 кВ "Позняки" в части пристройки закрытого распределительного устройства (ЗРУ) со строительством транзита 110 кВ ТЭЦ-5 Позняки.

Публичному акционерному обществу "Киевэнерго" поручено согласовать в управлении патрульной полиции Департамента патрульной полиции в г. Киеве и представить на утверждение в Департамент транспортной инфраструктуры схему организации дорожного движения на период строительных работ, а также обеспечить на это время свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств.

После завершения работ до 30 ноября 2019 года общество также должно восстановить покрытие проезжей части на всю ширину и длину в пределах разрытия.

Напомним, с 28 мая по 30 ноября в Киеве будет ограничено движение транспортных средств с занятием проезжей части и тротуара на улице Деловой от дома № 1/2 до дома №13. Эти изменения позволят безопасно проложить сети водоснабжения и канализации, подключить к сетям ливневой канализации и устроить автоподъезд к жилищно-офисному комплексу со встроенно-пристроенными помещениями и паркингом на улице Деловой, 5 в Печерском районе.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на ул. Павла Тычины (Березняки) 9, 10 и 11 мая с 07:00 до 19:00 будет ограничено движение транспорта. Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с укладкой асфальтобетонного покрытия.