Ремонт Шулявского моста: рабочие перенесут коммуникации, а транспорт пустили в объезд (схема маршрутов)

Теперь придется ехать в объезд и делать крюк

На Шулявском путепроводе стартовали подготовительные работы перед его масштабной реконструкцией. В субботу два съезда — с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на ул. Довженко — закрыли для движения транспорта, а рабочие приступили к снятию асфальта с проезжих частей. Сам путепровод планируют полностью перекрыть через два месяца.

Боковые дороги, проходящие вдоль аварийного моста, начали перекрывать в 6:00. Чтобы контролировать ситуацию, дорожникам на подмогу прибыла патрульная полиция. Копы следили за порядком и разворачивали транспорт. К слову, некоторые водители даже упрашивали пропустить их в виде исключения.

"Теперь придется ехать в объезд и делать крюк. Можно только представить, какие пробки будут в рабочие дни", — сетовал водитель по имени Евгений.

Оба съезда перегородили пластиковыми ограждениями, которые скрепили между собой стальными тросами. В некоторые конструкции засыпали песок — для устойчивости. На съезде с ул. Гетьмана также установили бетонные блоки, а при выезде на проспект Победы соорудили что-то наподобие ворот из связанных между собой веревкой пластиковых ограничителей. Через этот проезд пропускали только спецтехнику.

РАБОТЫ. В субботу рабочие не только перекрыли съезды, но и активно уже принялись снимать асфальт с проезжих частей. Как объяснил нам главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник, в ближайшие два месяца рабочие займутся переносом инженерных сетей.

"Они могут помешать в дальнейшем строить подпорные стены и обустраивать фундамент путепровода. Мы эти сети обведем вокруг развязки, положим новый асфальт и запустим движение транспорта по съездам. Планируем сделать это за два месяца", — рассказал "Сегодня" Здольник.

ИЗМЕНИЛИ МАРШРУТЫ. На время выполнения работ были разработаны схемы объезда закрытых участков (см. инфографику. — Авт.), а для водителей установили специальные информационные щиты.

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"Это наиболее оптимальные пути объезда. Также водители смогут проехать по прилегающим улицам, если, например, будет пробка", — поясняет Здольник.

В связи с начавшимися работами были внесены и изменения в маршруты автобуса №2 (ул. Булгакова — ул. Шолуденко), троллейбусов №№5, 7, 26, 39, 41, 93Н.

КОГДА ЗАКРОЮТ МОСТ. Пол­­ностью перекрыть Шулявский путепровод для проезда транспорта планируют в конце октября.

"Начнем демонтажные работы и сразу — строительные", — объясняют в КП.

На время реконструкции моста (работы продлятся более года) движение транспорта пустят по второстепенным улицам: Цедика, Петра Нестерова, Гарматной, Выборгской. Также для регулировки движения установят временные светофоры.

Напомним, 18 августа в Киеве перекрыли два съезда с Шулявского путепровода – с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на ул. Александра Довженко. Боковые дороги, проходящие вдоль моста, отныне закрыты для транспорта.

Таким образом, начался первый этап реконструкции Шулявского путепровода. За полтора года здесь появятся новые съезды и дополнительные полосы. Водители в предвкушении коллапса на дорогах столицы, потому что этот путь – один из основных.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля: Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.