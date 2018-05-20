Смертельное ДТП под Киевом: автобус сбил двух девочек на "зебре"

Сегодня, 14:20

Дети выехали на пешеходный переход на роликах

Фото: verge.zp.ua
Фото: verge.zp.ua

Под Киевом в Борисполе водитель автобуса сбил двух девочек на пешеходном переходе. Одна из них погибла. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Одна погибла на месте, ее тело протащило под колесами около 20 метров. Вторая в тяжелом состоянии госпитализирована", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автобуса пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.

Подобная авария произошла сегодня во Львовской области водитель иномарки сбил двух парней. В результате наезда один из юношей погиб.

Также сегодня в Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места происшествия. Предположительно, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка госпитализировали: сейчас он находится в реанимации.

Не так давно в Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе.

А утром 17 мая на улице Героев Труда в Харькове на пешеходном переходе 28-летний водитель сбил 72-летнюю женщину
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