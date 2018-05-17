В Киеве иномарка сбила девушку на переходе

Сегодня, 12:39

Девушка переходила дорогу возле остановки "Академия водного транспорта"

 


ДТП на Героев Сталинграда. Фото: kiev.informator.ua

ДТП на Героев Сталинграда. Фото: kiev.informator.ua

ДТП на Героев Сталинграда. Фото: kiev.informator.ua

ДТП на Героев Сталинграда. Фото: kiev.informator.ua

ДТП на Героев Сталинграда. Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на проспекте Героев Сталинграда произошло ДТП. Nissan Juke сбил девушку на регулируемом пешеходном переходе.

Авария случилась в среду, 16 мая около 23:15, сообщает "Информатор".

По словам патрульных, Nissan двигался по Героев Сталинграда в сторону Северного моста, в этот момент в районе остановки общественного транспорта "Академия водного транспорта" девушка переходила дорогу. В результате произошел наезд на пешехода.

Пострадавшую госпитализировали. На вид ей до 30 лет. Также отметим, что обувь сбитой девушки разбросана на большом расстоянии друг от друга.

Кто нарушил ПДД и двигался на красный сигнал светофора, установит следствие. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа и "скорая".

Напомним, во вторник в Киеве на Окружной мотоциклист насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и оградили полосу движения знаками аварийной остановки. Медики, не отъезжая от места происшествия, около 40 минут оказывали женщине первую помощь, но, к сожалению, она умерла. 

Также мы сообщали, что в дорожной аварии на проспекте Победы в Киеве, в районе станции метро "Житомирская", погиб 21-летний военнослужащий.
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