В Киеве 2 сентября пройдут велосоревнования: в городе перекроют несколько улиц (список)

Транспорт не будут пускать до 12:30 на Крещатик, а также с 09:00 до 16:00 по маршруту велогонки

2 сентября с 09:00 до 17:00 в столице состоятся пятые международные соревнования по велосипедному спорту "Киевская Сотка", сообщает КГГА.

В связи с мероприятием будет ограничено движение всех видов транспортных средств для монтажа и демонтажа сценических конструкций с 00:00 до 12:30 2 сентября на ул. Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни до Бессарабской площади), а также с 09:00 до 16:00 по маршруту велогонки.

В частности, соревнования по велосипедному спорту пройдут по такому маршруту: ул. Крещатик (старт) – площадь Бессарабская – ул. Бассейная – бульвар Леси Украинки (до Печерского моста) – бульвар Дружбы народов (в направлении моста Патона) – Надднепрянское шоссе – Столичное шоссе – Днепровское шоссе (трасса Н 01) – Автодорога Т 1006 – с. Подгорцы (ул. Боровкова, ул. Луговая, ул. Гагарина, ул. Васильковская) – Автодорога Т 101603 – с. Безрадичи (ул. Киевская) – с. Старые Безрадичи (ул. Киевская, ул. Первомайская) – с. Тарасовка (ул. Пушкина) – г. Обухов (ул. Каштановая, ул. Луковица, ул. Полек) – Автодорога Р 19 – с. Шевченково – с. Копателей – с. Застугна (ул. Вишневая) – с. Большая Бугаевка (ул. Шевченко) – Автодорога С 100717 – с. Рославичи (ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Кирова) – с. Круглик (ул. Круглицкая) – с. Хотов (ул. Шевченко, ул. Промышленная) – с. Вита-Почтовая (ул. Садовая) – пгт Чабаны (ул. Кирова, ул. Машиностроителей) – Автодорога Е 95 (в направлении Киева) – Киев (проспект Академика Глушкова) (от пгт Чабаны) – проспект Академика Глушкова, 13-Б ( возле станции метро "Теремки", ТРЦ "Магеллан") (финиш).

Напомним, "Киевская Сотка" – это любительские соревнования для всех желающих мужчин и женщин от 18 лет на велосипедах любого типа на дистанции 100 км.

Как сообщалось, в Киеве в сентябре начнется капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив. С 7 по 14 сентября планируется начать подготовительные работы, движение по мосту частично перекроют. Первый этап работ предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра города. Во время ремонта движение автомобилей организуют по встречному направлению в обе стороны.