В Киеве ограничат движение на Трухановом острове из-за соревнований

В субботу, 12 мая с 09:00 до 17:00 в Киеве будет ограничено движение транспортных средств для проведения Национальных соревнований "Игры Непокоренных" 2018 года по улице Трухановской (Труханов остров).

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, будет перекрыт отрезок длиной шесть километров, начиная от шлагбаума, в том числе будут установлены отбойники для блокирования выезда автотранспорта с прилегающих территорий во время проведения мероприятия.

Как мы сообщали ранее, в этом году 15 участников от Украины во второй раз примут участие в международных соревнованиях.

Напомним, сборная Украины в 2017 году впервые приняла участие в Играх Непокоренных – и привезла домой 14 медалей. Честь Украины в Канаде отстаивали 15 человек основного состава и 11 резерва. "Наша команда была одной из самых маленьких", — признались ребята в Facebook. Несмотря на это, "непокоренные" украинцы сумели взять восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.