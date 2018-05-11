В Киеве ограничат движение на Трухановом острове из-за соревнований

Сегодня, 17:48

На улице Трухановской будут проходить "Игры Непокоренных"

 

На Трухановом острове ограничат движение
На Трухановом острове ограничат движение. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В субботу, 12 мая с 09:00 до 17:00 в Киеве будет ограничено движение транспортных средств для проведения Национальных соревнований "Игры Непокоренных" 2018 года по улице Трухановской (Труханов остров).

Как сообщили в ГУ НП в Киеве, будет перекрыт отрезок длиной шесть километров, начиная от шлагбаума, в том числе будут установлены отбойники для блокирования выезда автотранспорта с прилегающих территорий во время проведения мероприятия.

Как мы сообщали ранее, в этом году 15 участников от Украины во второй раз примут участие в международных соревнованиях.

Напомним, сборная Украины в 2017 году впервые приняла участие в Играх Непокоренных – и привезла домой 14 медалейЧесть Украины в Канаде отстаивали 15 человек основного состава и 11 резерва. "Наша команда была одной из самых маленьких", — признались ребята в Facebook. Несмотря на это, "непокоренные" украинцы сумели взять восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.
транспорт, движение, перекроют, труханов остров, игры непокоренных
Источник:

"Сегодня"

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