В Киеве ограничат движение по Северному мосту
Ограничения будут действовать 13 марта
Во вторник, 13 марта, планируется частично ограничить движение транспорта по Северному (Московскому) мосту через р. Десенка. При благоприятных погодных условиях здесь будут проводить ремонтные работы, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".
Ограничения будут действовать:
- с 09:30 до 14:00 в направлении жилого массива Троещина;
- с 14:00 до 17:00 в направлении станции метро "Почайна".
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Ранее мы сообщали, что волонтеры Максим Карпюк, Максим Польша и Андрей Саук взялись за решение транспортной проблемы с перевозками пассажиров из пригорода и запустили необычный социальный проект "Общественный автобус". Как сообщают организаторы, он станет альтернативой маршруткам, а пассажиры смогут бесплатно доехать из Броваров до Киева и обратно. Маршрут автобуса: метро "Лесная" – ул. Гагарина – ул. Независимости – ул. Короленко – ул. Киевская – метро "Лесная".
Также ранее мы писали, что с начала года Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал четыре договора на обслуживание маршрутов №№ 441, 565, 464 и 498. Такое решение принято после плановых проверок частных перевозчиков, во время которых обнаружили нарушения условий договора об организации перевозок пассажиров.
Напомним, количество столичных маршруток может значительно сократиться уже в ближайшие пару лет.