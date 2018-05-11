В Киеве появились трамваи, посвященные Городецкому и Ступке (обновлено)

В вечерний "час пик" на маршруты скоростной линии в Киеве выходит трамвайный поезд, посвященный архитектору Владиславу Городецкому в рамках проекта "Выдающиеся киевляне". Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Напомним, именно благодаря Городецкому в нашем городе есть зрелищные памятники архитектуры – Собор Святого Николая и Дом с химерами.

Второй трамвай посвящен выдающемуся украинскому актеру, лауреату Шевченковской премии, Герою Украины – Богдану Ступке.

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В апреле мы сообщали, что на Борщаговской линии скоростного трамвая в Киеве появился очередной тематический поезд с портретом Валерия Лобановского – одного из лучших тренеров европейского футбола по версии УЕФА.

Сейчас на линии уже курсируют "именные" трамваи с изображениями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова. На очереди – Александр Довженко.

Как ранее сообщали в КГГА, информацию об этих людях можно также увидеть на мониторах внутри вагонов. Также в будущем обещают оформить трамваи в честь Сержа Лифаря, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой и Александра Вертинского.