В Киеве появились трамваи, посвященные Городецкому и Ступке (обновлено)

Сегодня, 17:44

Трамвайный поезд выходит на маршрут вечером

Владислав Городецкий. Фото: facebook.com/Kyivpastrans
Владислав Городецкий. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В вечерний "час пик" на маршруты скоростной линии в Киеве выходит трамвайный поезд, посвященный архитектору Владиславу Городецкому в рамках проекта "Выдающиеся киевляне". Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

32294278_1876346059083097_2673300714339434496_n

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Напомним, именно благодаря Городецкому в нашем городе есть зрелищные памятники архитектуры – Собор Святого Николая и Дом с химерами.

screenshot_1_221

Второй трамвай посвящен выдающемуся украинскому актеру, лауреату Шевченковской премии, Герою Украины – Богдану Ступке.

32202632_1876443279073375_3375675506736234496_n

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В апреле мы сообщали, что на Борщаговской линии скоростного трамвая в Киеве появился очередной тематический поезд с портретом Валерия Лобановского – одного из лучших тренеров европейского футбола по версии УЕФА.

Сейчас на линии уже курсируют "именные" трамваи с изображениями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова. На очереди – Александр Довженко.

Как ранее сообщали в КГГА, информацию об этих людях можно также увидеть на мониторах внутри вагонов. Также в будущем обещают оформить трамваи в честь Сержа Лифаря, Казимира Малевича, Ивана Фундуклея, Марии Заньковецкой и Александра Вертинского.
трамваи, дом с химерами, городецкий, скоростной трамвай
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

В Киеве преобразились станции скоростного трамвая: реакция пассажиров

18 Декабря 2017, 13:19

"Киевпастранс" заканчивает ремонт на Борщаговской линии  

Транспорт

В Киеве на трамваях появились портреты Амосова и Патона

12 Февраля, 11:49

Транспорт курсирует на Борщаговской линии скоростного трамвая  
Загрузка...

Транспорт

Начались испытания вагонов на линии скоростного трамвая. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В Киев привезли семь новых трамваев с кондиционерами и низкими полами

4 Апреля, 11:23

В 2018 году "Киевпастранс" обещает завершить реконструкцию всех станций по маршруту "ул. Старовокзальная" - ст. "Кольцевая дорога"  

Транспорт

Портрет Лобановского украсил трамвай. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве появится скоростной трамвай с портретом Лобановского

10 Апреля, 17:46

Сейчас на линии уже курсируют "именные" трамваи с изображениями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анны Киевской и Николая Амосова  

Транспорт

Как выглядит обновленная станция скоростного трамвая в Киеве

19 Апреля, 16:59

На "Генерала Потапова" заканчивают ремонт

Происшествия

На остановке скоростного трамвая в Киеве сразу после ремонта отпала плитка

6 Мая, 20:02

Подрядчик уже устраняет повреждения
Загрузка...