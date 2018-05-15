В Киеве резко вырастут цены на проезд в общественном транспорте

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте Киева возрастет и будет составлять от 6,3 гривен – при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен – за разовую поездку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6,3 гривен, – сообщил заместитель председателя КГГА. – То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен будут платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялась корректировка отдельных его составляющих.

"С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию – в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива – в 1,5 раза, стоимость шин – в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183%", – подчеркнул Дмитрий Давтян.

Он отметил: сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро – 8,27 грн, в наземном транспорте – 8,77 грн.

"То есть нынешний рост является компромиссным, и он меньше необходимого", – отметил заместитель председателя КГГА.

Отметим, что сохраняются все льготы на проезд в общественным транспорте: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.