В Киеве временно закрыли станцию метро "Дорогожичи" (обновлено)

Сегодня, 16:07

Правоохранители проверяли сообщение о заминировании

В Киеве временно закрыли станцию метро "Дорогожичи" (обновлено)

В Киеве на вход и выход закрывали станцию метро "Дорогожичи". Поезда метро проезжали ее без остановки.

"Анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – сообщили в столичной метрополитене.

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По состоянию на 16:00, правоохранители завершили проверку станции. Взрывоопасных предметов, к счастью, не обнаружили.

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Напомним, 9 сентября на "синей" ветке метро движение поездов было парализовано из-за пассажира на рельсах. Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции" Контрактовая площадь ", – сообщили в пресс-службе столичного метро.

Тем временем, на "красной" ветке появился поезд с видеонаблюдением в вагонах. Его запустили в качестве эксперимента за счет инвестора.

Если система себя оправдает, то камеры могут установить и в других поездах. К слову, в начале июля на сайте петиций Киеврады появилось предложение установить камеры в поездах метро с трансляцией происходящего там в соответствующие центры. Пока петиция собрала всего 68 подписей из 10 тыс. необходимых.

Напомним, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке. При этом пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить: одна поездка в метрополитене будет стоить от 6,5 грн, если пополнить бесконтактную карту на 50 поездок.
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Источник:

"Сегодня"

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