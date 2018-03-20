В Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта
Также в Киеве могут ограничить въезд крупнотоннажного и большегрузного транспорта
В связи со сложными погодными условиями в Киеве введено оперативное положение № 2 – курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
"С 21:00 20 марта введено оперативное положение № 2 – курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями", – отмечают в пресс-службе.
Также в Киеве сегодня вечером могут ограничить въезд крупнотоннажного и большегрузного транспорта.
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Как сообщалось, в Киеве ночью – без осадков, днем снег, облачно с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.
Напомним, вчера из-за непогоды в Хмельницкой области в пробках застряли 27 грузовиков.
Также сообщалось, что Днепр парализовал снежный апокалипсис. Такого количества снега в Днепре еще не видели. Сугробов в городе местами намело до метра высотой.
Также напомним, что на трассе Одесса – Киев ликвидировали большую пробку.