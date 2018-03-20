Зима не сдается: как в Киеве будут бороться с грядущим снегопадом и опасными сосульками

В КГГА рассказали о спрогнозированной непогоде и возможных паводках во время оттепели

Несмотря на календарную весну, погода в Киеве еще далека от окончания зимы. Так, по прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 20 и 21 марта, в столице ожидается снег с дождем. Вероятность такой погоды составляет 30-40%.

В КГГА заверяют, что ситуация находится под контролем. Сейчас главные задачи коммунальщиков – вывезти снег с улиц на специальные полигоны и проконтролировать крыши, на которых накопился снег, чтобы он не падал вниз, когда наступит оттепель. Также уборка сугробов с крыш позволит избежать образования опасных сосулек, говорят в администрации города.

Уборка снега: дороги очистили, но нужно вывозить сугробы

"На выходных у нас снова был небольшой снегопад. По информации Гидрометцентра, за период субботы-воскресенья у нас выпало 12 сантиметров снега. Все коммунальные службы были приведены в повышенную готовность, с пятницы было организовано круглосуточное дежурство", – рассказал начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

На уборку последствий снегопада вышли 4700 сотрудников коммунальных предприятий, также на улицах города работали 450 единиц техники – 362 коммунальных и 88 дополнительных. За выходные вывезли почти 1600 тонн снега. На улицах Заболотного и Елены Телиги дежурили тягачи спасателей, однако ситуация была стабильной, и они не использовались.

Основной объем работ по уборке снега проходит ночью, говорит Роман Ткачук. Во время уборки снега с дорог с коммунальщиками дежурили эвакуаторы Центра безопасности дорожного движения, которые привлекались совместно с полицией для перемещения машин, оставленных на обочине. Между тем, таких машин перемещали немного, признается глава Управления по чрезвычайным ситуациям.

В администрации уверяют, что так же справятся и со снегом, который может выпасть в начале недели. А вот пока на улице -10 – проблем с сосульками в городе нет, говорит Ткачук. Правда, она возникнет, когда начнется потепление. Поэтому коммунальщикам поручили очистить шатровые крыши от скопившегося снега.

Опасные сосульки: как спастись от падения ледяных глыб

Тем временем, киевляне жалуются, что в понедельник, несмотря на морозы, снег на солнце начал таять и падать с крыш буквально на головы.

"Я выходила из подъезда, и тут с козырька упала целая глыба. Хорошо, что успела среагировать на шум и отскочила, иначе она бы оказалась у меня на голове", – рассказала Елена, жительница Подола.

Во время предыдущей оттепели в начале марта люди сообщали о падении множества сосулек, которые не были вовремя убраны коммунальщиками.

"Напомните детям лишний раз – не ходить под домами близко. На Княжем Затоне на солнечной стороне здания оборвалась целая череда сосулек. Хорошо, что никого не было в тот момент внизу.Будьте осторожны. Особенно в дачном районе. На домах и гаражах метровые сосульки", – писала в группе "Осокорки Клуб" Natali Natali‎.

"На последних этажах и крыше дома по улице Полярная, 5-а, свисают большие и опасные сосульки! Дорогие жители Минского массива, будьте осторожны, когда проходите возле домов и других высоких конструкций", – сообщали в группе "Життя Мінського масиву – Оболонський район".

Кроме того, чтобы сосульки сбили до оттепели, стоит вовремя обратиться к коммунальщикам.

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Спасатели советуют: чтобы не стать жертвой ледяных сосулек, которые могут упасть на пешехода, следует придерживаться нескольких правил:

не входить за пределы установленных ограждений, а в местах их отсутствия – обращать внимание на опасные образования изо льда и снега на крышах домов;

по возможности, держаться на расстоянии 3-5 метров от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут движения по улицам города

нужно быть внимательными во время прогулок в парке, особенно с детьми. На деревьях образуется значительный снежный покров, местами с них может упасть большая глыба снега вместе с сосульками. Проходя возле высоких деревьев, сначала необходимо убедиться, что нет угрозы падения снега;

владельцам автотранспорта не парковать свои машины возле домов;

если во время движения вы услышали сверху подозрительный шум, ни в коем случае нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что происходит, – возможно, это сход снега или ледяной глыбы Надо как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Подготовка к потопу: как город готовится к таянью снега

В начале марта в Государственном агентстве водных ресурсов Украины сообщили, что в районе Киева ожидается большое половодье. Там призвали городские власти заранее подготовиться к возможному наводнению, которого не было в столице последние восемь лет.

"Мы подготовились к возможному наводнению. На сегодняшний день районные администрации и основные балансодержатели гидротехнических сооружений, в частности, коммунальное предприятие "Плесо", приводит в надлежащее состояние такие сооружения и очищает их. Сейчас "Плесо" работает на Дарницком мелиоративном канале и очищает его, чтобы не было возможности подтопления, например, Фанерной улицы. Конечно, мы ожидаем весеннего паводка, поднятия грунтовых вод и подтопления некоторых территорий. Мы готовы реагировать в случае чрезвычайных ситуаций", – сообщил Роман Ткачук.

Он отметил, что по информации Гидрометцентра, в Киеве не будет катастрофического паводка. Тем не менее, аварийно-спасательные службы города приведены в повышенную готовность и уже проводили откачку воды на Фанерной улице и Промышленном переулке в Бортничах.

Фото: bigkiev.com

Тем временем, в Киевской области людей спасали из обледеневших домов. Так, в селе Бобрица 18 марта из-за резкого таяния снега был затоплен частный жилой дом и прилегающая в нему территория. Сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе, вмерзли в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом. Спасатели провели эвакуацию.