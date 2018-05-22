100-метровый "золотой батон" и мыльные пузыри: в Киеве появился парк коррупции

Инсталляция откроется на три недели с 2 июня

В Киеве 22 мая открыли первую часть интерактивного проекта – Парка коррупции. Объект разместили в ботаническом саду имени Гришко.

Парк коррупции включает несколько символов украинской коррупции – это 100-метровый "золотой батон" и мыльные пузыри, которые неизменно сопровождают это разрушительное явление.

Впоследствии, как сообщают DW, рядом с батоном появятся еще – зимбабвийский триллион, памятник павшему коррупционеру, который будет падать после одновременного нажатия 9-ю людьми на нужные кнопки. Также в парке коррупции будут приборы виртуальной реальности, чтобы испытать себя в роли детектива Национального антикоррупционного бюро или провести обыск в доме коррупционера.

"Первый интерактивный проект о коррупции, который призван повысить осведомленность украинцев и дать понимание как они могут противостоять ей", – так характеризует инициативу ее организаторы в Facebook.

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Открытие посетил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюго Мингарелли. Проект профинансировал ЕС.

Официальный старт трехнедельной инсталляции Парк коррупции назначен на 2 июня. Посещение инсталляции будет бесплатным (вход в ботсад является платным). Выбор места объяснили его популярностью среди местных и туристов.

В более чем просторных пневмоконструкциях сделают экспозицию из настоящих символов коррупции, изъятых у украинских коррупционеров.

Проект Парка коррупции создали по принципу "edutainment" – от английских слов "education" ("образование") и "entertainment" ( "развлечение").

Ранее в Голосеевском парке Киева появится лавочка-великан.

Напомним, в Киеве начался капитальный ремонт 10 парков, которые планируют презентовать киевлянам к лету, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время выездной инспекции с главами районов относительно продолжения работ по обустройству второй очереди парка "Наталка" и ознакомления с проектами ремонтов других парков.

Также сообщалось, что в Киеве появится парк "Муромец".