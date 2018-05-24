Черепашки, лебеди и женские фигуры: в киевском парке открылся фестиваль плавающих клумб

В Киеве в четверг, 24 мая, в парке "Орлятко" состоялось торжественное открытие второго "Фестиваля плавающих клумб".

Специально ко Дню Киева, 24 мая, 10 уникальных дизайнерских клумб стали украшением парка.

В прошлом году был проведен первый "Фестиваль плавающих клумб" в парке "Победа", и это стало доброй ежегодной традицией от КО "Киевзеленстрой".

"Плавающие клумбы – импровизированные островки, которые засажены декоративными растениями, в последнее время приобрели небывалую популярность. Необычные цветники, дрейфующие по водной глади или зафиксированные на определенном месте, признаны мировым трендом ландшафтного дизайна", – отметила и.о. генерального директора КО "Киевзеленстрой" Наталья Белоусова.

При создании клумб использовали инертные материалы. Для высадки цветов использовали торфяную смесь. Кроме того, закреплен гнет (ткань, которая хорошо впитывает влагу) для лучшей подачи воды к цветам. Высадили такие цветы: бегония, колеус, петунии, цинерарии, арегатум и др.

Напомним, плавающая клумба является фильтром, который очищает водоем и не дает разрастаться водорослям.

Во время открытия были определены победители в номинациях: "Изящный дизайн" – КП СЗН Голосеевского района, "Инициативность" – КП СЗН Соломенского района, "Креативность" – КП СЗН Деснянского района. "Приз зрительских симпатий" получит клумба района, которая наберет больше всего голосов в голосовании.