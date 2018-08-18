Изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий в стиле кодерн

В конце XIX — начале XX века столицу захватывает новый архитектурный стиль — модерн. В отличие от классицизма с его строгостью и монументальностью, в модерне архитекторы дают волю своей фантазии, воплощая в жизнь самые, на первый взгляд, немыслимые идеи. Строгость пропорций при строительстве зданий отходит на второй план. В оформлении начинают активно сочетать стекло, металл, камень и использовать новаторский для тех времен материал — цемент. Фасады украшают необычной объемной лепниной, скульптурами в виде мистических животных и чудовищ. Здания в стиле модерн поражают воображение киевлян и гостей столицы по сей день.

Эталоны: химеры, каштаны к Бессарабка

Среди ярких примеров киевского модерна — Дом со змеями и каштанами, Бессарабский рынок и легендарный Дом с химерами. В 1902 году киевский зодчий Владислав Городецкий построил на улице Банковой необычный доходный дом для своей семьи. Постройка в форме куба имеет разное количество этажей: шесть со стороны площади Франко и три — со стороны Банковой. Фасад украсили скульптуры животных: громадные жабы, носороги, диковинные рыбы, морды слонов и даже ливневка в виде длинного удава. Все эти шедевры из цемента выполнил итальянский скульптор Элио Саля.

Существует легенда, что, покидая свой дом, Городецкий наложил на него проклятие, из-за которого в особняке никто не может ужиться, кроме потомков архитектора. Дом сменил несколько собственников. После 1921 года тут разместилось учреждение КВО, а затем его отдали под коммунальные квартиры. После войны тут была поликлиника для сотрудников ЦК КП(б) Украины. После реконструкции в 2005 году дом стал госрезиденцией для приема зарубежных делегаций, и попасть сюда на экскурсию можно, лишь предварительно записавшись.

Новое архитектурное веяние подхватил не только Городецкий, но и его коллеги. На Большой Житомирской, 32, находится творение зодчего Игнатия Ледоховского — четырехэтажный дом "со змеями и каштанами", прозванный так горожанами из-за необычной лепнины на фасаде. Его украшают фигуры женщин, листья каштана, змеи и пухленькая фигура ангелочка, оседлавшего лебедя. Построен дом был в 1912 году. В 90-х годах помещения бывшего особняка сдавались в аренду, но в начале 2000-х он перестал эксплуатироваться и доступ в него закрыли. Красивейшая лепнина начала осыпаться, а фасад покрылся трещинами. В прошлом году новый владелец дома решил вернуть зданию его первоначальный вид. Впрочем, к активным работам по спасению здания пока не приступили.

Бессарабский рынок, построенный в 1912 году по проекту архитектора Генриха Гая, был понастоящему модерновым для того времени. Возвели его на деньги киевского сахарозаводчика Лазаря Бродского. В сложной конструкции сочетался металлический сводчатый каркас, кирпичные стены и светопроницаемая крыша. Фасад украшен головами быков, молочницей, крестьянином с волом. В подвале рынка установили холодильную установку — первую в городе. Ею пользовались не только торговцы рынка, но и все желающие за отдельную плату.





Бессарабка. Рынок с прозрачной крышей построили в 1912 году. Фото: А. Яремчук Дом со змеями начал осыпаться. Фото: А. Яремчук Шедевр Городецкого. Дом с химерами украшен необычными животными и огромными лягушками. Фото: А. Яремчук

Орнамент, "хата" и "Сяйво"

Дом в стиле модерн можно отыскать на улице Паньковской, 8. Построен он был в 1909 году по заказу врача и общественного деятеля Иосифа Юркевича. К сожалению, сегодня мало что осталось от прежнего убранства постройки, но в начале ХХ века это был один из шедевров украинской архитектуры. Живописный эффект фасада здания достигался необычным сочетанием кирпича кремового цвета, светло-серой штукатурки, вставками из синих глазированных изразцов и резными растительными орнаментами. Изначально дом был увенчан крышей с заломом, который напоминал украинскую хату и был декорирован украинским орнаментом. Эти элементы были утрачены в 1974 году во время ремонта. Исчез и фонтан, который был обустроен в дворике за домом. Славился дом не только своей архитектурной особенностью, в его стенах находились редакции украинского педагогического журнала для семьи и школы "Свитло" и иллюстрированного литературно-художественного журнала "Сяйво".

Шедевр украинского зодчества. Фото: Г. Салай

Соседи: особняк и доходный дом

Посоревноваться в новаторском архитектурном решении может и здание на улице Багговутовской, 14 — творение неизвестного архитектора. Изначально дом принадлежал полковнику Владимиру Бенсону, а после перешел в собственность подполковника Александра Козаровского. Возвели особняк в начале ХХ века и с того времени неоднократно перестраивали. В первоначальном варианте парадные двери были на востоке, а к бельэтажу вели широкие ступени, огражденные парапетом в древнегреческом стиле. Огромные окна украшала лепнина с листьями каштана, а большой картуш в северо-восточной части постройки — статуями женщины и мужчины с мечом. Возможно, этот сюжет был не случаен: мужчина с мечом должен был символизировать род деятельности хозяина дома — военного. С 1927 года в особняке разместился клуб завода "Укркабель", и постройку начали активно видоизменять под нужды клуба. К бывшему особняку пристроили уродливое здание кинопрожекторной и вторую лестницу. Были уничтожены зеленые насаждения, забор и арка. Реконструировали постройку и в наши дни, после чего на крыше дома появились "рожки", а фасад здания стал больше напоминать знаменитый Дом с химерами.

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По этой же улице под №32 находится еще один пример модернизма — четырехэтажный бывший доходный дом, построенный в 1915 году. Сегодня это жилой дом, а обветшавший фасад нынешние домовладельцы "украсили" балконами, похожими на современные киоски.

Дом полковника. Много раз перестраивали. Фото: Г. Салай

Жилой дом. Сегодня утратил свою красоту. Фото: Г. Салай

Лицо и ирисы на фасаде

На улице Мельникова, 8, находится знаменитый "Дом с ирисами". Так прозвали его горожане из-за цветочной лепнины на фасаде. Построили здание в 1911 году по проекту Владимира Бессмертного для главы Киевского окружного суда Николая Грабара. При советской власти в здании обустроили детский дом, а с 1934 года тут поселились сотрудники Украинского отделения по культурным связям с заграницей. С середины 1940-х в особняке размещались разные учреждения.

Сегодня, как и много лет назад, фасад Дома с ирисами можно рассматривать часами, любуясь его необычными деталями, например маскароном в виде женского лица. На углу дома в районе второго этажа обустроен большой балкон, который опирается на коническую консоль, украшенную цветами на высоких стеблях. Над парадными дверьми также переплелись листьями стройные ирисы. Однако не все архитектурные элементы здания дожили до наших дней. Во время Второй мировой войны исчез стеклянный козырек над парадным входом дома. Сняли его в целях безопасности, так как по своей форме он был похож на нос самолета-бомбардировщика.

Дом с ирисами на Мельникова. Фото: Г. Салай

Лев и лилии: дом, где умирал Столыпин

Одним из ярчайших примеров стиля модерн киевоведы называют особняк на улице Гончара, 33-б. Построили его в 1907 году по проекту Игнаия Ледоховского. Первым его владельцем был доктор медицины Петр Качковский. Именно поэтому особняк сочетал в себе две функции: жилую часть и хирургическую больницу. Фасад дома был украшен лепниной и скульптурами: балкон опирался на изящные кронштейны, которые мастерски были декорированы букетами белых кувшинок, символизировавших чистоту, что характерно для медицины. На углу цокольной части дома застыл грозно рычащий лев — символ мужества и силы. Сбоку от парадного входа были размещены маскароны в виде женского лица и мужчины в стилизованном шлеме. Примечательно, что над созданием скульптур трудился скульптор-самоучка Федор Соколов, работавший с итальянцем Элио Саля. К сожалению, Петр Качковский так и не успел насладится особняком, скончавшись в 1909 году от неудачного лечения. Через год в помещениях особняка открылась больница доктора Игнатия Маковского. В этом медучреждении в 1911 году скончался премьер-министр Российской империи Петр Столыпин, который был тяжело ранен в Оперном театре и был похоронен на территории Киево-Печерской лавры.

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В годы Второй мировой войны здание сильно пострадало от пожара. Его восстановили в 1948 году, однако повторить сложные оконные рамы и фрагменты декора верхней части сооружения так и не удалось. Хотя свирепый лев до сих пор украшает здание и встречает прохожих, гуляющих по улице Гончара.

Бывшая больница. Скульптуры и лепнина на фасаде символичны. Фото: Г. Салай

В гостях у вдовы: массажная и кабинет президента

Легендарный "Дом плачущей вдовы" на ул. Лютеранской, 23, получил свое необычное название из-за маскарона на фасаде: голова медузы с каштановым листком на лбу. В дождливую погоду вода стекает по грустному женскому лицу, что делает его еще более трагичным. В начале XX века этот двухэтажный дом задумывался как целостное произведение искусства, что в итоге разорило его собственника, купца Сергея Аршавского. Фасад дома оформили дорогими материалами: лабрадоритом, серым гранитом, лепниной из цемента, желтым кирпичом, оливковой керамической плиткой и кованым металлом, а для полного размаха увенчали монограммой собственника — АС. Вся эта красота потянула по тем меркам на баснословную сумму — более 74 тысяч рублей. Чтобы покрыть расходы, владелец неоднократно закладывал дом, а в 1913 году и вовсе продал его. После Второй мировой "вдовий дом" отошел во владения управления делами ЦК КПУ. Его покои использовались как резиденция для партийных боссов, а в подвале была обустроена сауна, куда любил захаживать на массажи первый секретарь ЦК Петер Шелест. К слову, поговаривают, что его персональная массажистка за свои труды даже была удостоена квартиры в этом доме. Сегодня бывший особняк служит резиденцией для первых лиц других государств. В разное время тут останавливались арабские шейхи, госсекретари США Кондолиза Райс и Мадлен Олбрайт, политик Борис Березовский. На втором этаже дома находится рабочий кабинет президента Украины. Поговаривают, что Петр Порошенко часто там бывает.

Произведение искусства. Владелец особняка был вынужден продать его, чтобы рассчитаться с долгами