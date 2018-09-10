Киевские фонтаны "уходят в отпуск": с 30 сентября их отключат на восемь месяцев

В следующем году у "танцующих" фонтанов на Майдане будет новый репертуар

Киевские фонтаны вскоре уйдут на "каникулы": их отключат на зиму, чтобы привести в порядок. Так что всем, кто хочет успеть полюбоваться светомузыкальным шоу на Майдане Незалежности, стоит поторопиться, до конца сезона осталось лишь 20 дней.

"Время работы фонтанов на Майдане Незалежности, Крещатике и Русановской набережной — с 1 мая по 30 сентября. Уже с 1 октября начнем готовить наши фонтаны к зиме. Специалисты демонтируют внешнее оборудование, а потом проведут консервацию всех фонтанных комплексов. Также демонтируют все 12 чаш в акватории Русановского канала", – рассказала "Сегодня" Светлана Козловская, гендиректор КП "Киевводфонд".

В следующем сезоне поклонников столичных фонтанов ждут приятные сюрпризы.

"У нас уже много планов на следующий год — это и новый репертуар для музыкального фонтана на Майдане Незалежности, и капитальный ремонт фонтана в сквере Марии Заньковецкой (улица Большая Васильковская, 119). Последний раз его ремонтировали к Евро-2012. Надеемся, что в следующем году он так же будет радовать киевлян и гостей города, как и другие столичные фонтаны", – уточнила Светлана Козловская.

Напомним, подготовка фонтанов к зиме – долгий и трудоемкий процесс. Все начинается с уборки.

"Фонтан моется снаружи, это часа три-четыре. Вообще, мы моем их каждый понедельник – достаем специальные мойки высокого давления, подключаем их к воде и электричеству, и все убирается – сама чаша, поднимаются решетки, выгребается мусор. Наружная часть фонтанчика поменьше – часа за два-три", – рассказал нам Василий Сташук, начальник отдела работы фонтанов.

Также в "Киевводфонде" рассказали, почему нельзя купаться в киевских фонтанах.



