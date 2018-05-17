Прогулка по проспекту Бажана в Киеве: грустный мужчина с огнем, девушка с родинкой и зеркальный покровитель столицы

Молодой мужчина с огненной коробкой

Проспект Николая Бажана за последние два года стал настоящей галереей из муралов на въезде в город. К примеру, на фасаде высотного дома на проспекте Бажана, 5, можно увидеть огромное изображение грустного молодого мужчины, держащего в руках небольшую коробочку, из которой виднеется пламя.

Кстати, на коробке весьма необычный узор из ромбов (этот символ во многих культурах связывают с плодородием). Этот рисунок появился в июне 2016 года, его нарисовал художник из Харькова Александр Бритцев в рамках проекта Art United Us. Идея создания объемного рисунка проста: "В каждом из нас есть огонь, который нужно открыть".

Экзотическая синяя "птица счастья"

Неподалеку от озера Вырлица, на фасаде дома по Бажана, 5-е, нарисована яркая птица, которую создал американский художник Эрнесто Маранж (Ernesto Maranje). Птицу изобразили очень красочной с разноцветными перьями, хотя явно видно, что в ней преобладают синий и желтый цвета.

А еще она украшена растительными элементами в виде цветов, листьев, веточками деревьев. Местные жители называют мурал "птицей счастья". Она стала первым муралом на проспекте Бажана, который нарисовали в 2016 году. Это не единственная работа художника из Майами, он является автором еще двух рисунков на Дарницкой площади и проспекте Леси Украинки. Там изображены девушка и птица. Работы Эрнесто Маранжа можно легко распознать, они красочные и насыщены огромным количеством растительности.

Половина балерины, которая танцует на бомбе

На проспекте Бажана, 7, есть мурал, наделенный глубоким смыслом. На нем изображена балерина в пуантах, стоящая на бомбе с фоном серых пятен.

При этом верхняя часть балерины накрыта темным куском ткани. Киевляне сравнивают стрит-арт со знаменитой картиной Пикассо "Девочка на шаре", но в данном случае прослеживается тема войны на востоке нашей страны. Мурал нарисован в 2016 году греческим художником INO.

Зеркальный "архангел Михаил"

Невероятной красоты мурал находится на проспекте Бажана, 9. Он называется "Архангел Михаил". Художник создал его в зеркальном изображении (как будто он стоит над водой), потому многих прохожих этот рисунок приводит в замешательство. Архангела разрисовали насыщенно-желтым цветом, с копьем, на фоне голубого неба.

Создал мурал в 2016 году художник Gaia. Появился такой мурал в Киеве не случайно, ведь именно архистратиг Михаил считается небесным покровителем Киева. Изображение архистратига украшает герб Киева. В его честь установлен монумент на Майдане Незалежности.

"Родина-мать" со множеством лиц и Кроуфорд

На проспекте Бажана, 9 и 9-з в 2016 году появился необычный мурал-диптих. Он нарисован на двух фасадах и поражает своей неординарностью, поскольку состоит из множества человеческих лиц, среди которых даже девушка с родинкой над верхней губой.

Австралийский художник #RekaOne назвал свою работу "Родина-мать", но местные жители отыскали схожесть с Синди Кроуфорд. Рядом с домом разбита необычная клумба, а чуть дальше — недавно построенный храм Преображения Господнего.

Фото: Анатолий Бойко