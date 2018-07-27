Старинные водонапорные башни: едем в гости к самым красивым

Водонапорные башни – одни из самых высоких сооружений своего времени! Часто они становились визитками городов благодаря архитектурной красоте. Этим сооружениям из 19 и 20 веков, еще есть чем поразить и сегодня.

Первые водонапорные башни в Восточной Европе начали возводить почти 200 лет назад. Основное их назначение – регуляция и создание нормального давления в водопроводной сети благодаря большому резервуара наверху, под давлением которого вода растекалась далеко от башни. Сегодня и в советское время такие башни – максимально простые и металлические. Но в старые времена они были из кирпича и строились очень высокими: в 20 или и 30 метров – это как современная девятиэтажка.

Такие древние сооружения есть в каждом регионе и прекрасно подходят для осмотра в выходной день. Большинству – более сотни лет, как башням в поселке Шпитьки в Киевской области. Когда-то она принадлежала сахарным магнатам.

"Фактически, каждая башня была уникальна. Тогда к промышленной архитектуре подходили очень творчески. Даже банальные технические сооружения – насосные станции, водонапорные башни, пытались декорировать", – объясняет краевед Александр Михайлик.

Дух захватывает от башни в Казатине, в Житомире, или в Зирном неподалеку от Ровно. Также уникальные сооружения можно найти в Солотвино и Харькове. Часто башни становятся визитными карточками города, как в Виннице. Она долго стояла заброшенной, но в двухтысячных ее отреставрировали, сделали музей воинам-афганцам, а наверху открыли смотровую площадку. Кстати, когда-то здесь еще были квартиры для работников водоканала, и помещение было жилым до 70-х годов прошлого столетия.

Такая практика – довольно популярна в Европе. Старые башни покупают в частную собственность и обустраивают жилье – как, например, в Германии, Бельгии и Голландии. В Украине такой дом один, на Полтавщине. И еще есть несколько кафетериев.

Напомним, "Сегодня" продолжает спецпроект, в котором знакомит киевлян и гостей города с архитектурными стилями столичных зданий, возведенных в разные времена. В конце XVIII века на смену вычурному и помпезному стилю барокко в архитектуру приходит сдержанный классицизм с присущими ему простотой, строгостью и монументальностью. В столице в этом стиле было построено не одно здание: начиная от присутственных мест и заканчивая учебными заведениями.