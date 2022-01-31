Боротиметься? Зам Кличка Пантелеєв відповів на підозру поліції – інтерв'ю

Пантелєєву вручили підозру

31 січня правоохоронці вручили підозру ще одному заступнику мера Києва – Петру Пантелеєву, його звинувачують у бездіяльності у справі про очищення від ртуті території заводу "Радикал".

Сайт "Сьогодні" поспілкувався із заступником голови КМДА Петром Пантелеєвим.

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– Як вам вручали підозру?

- Правоохоронці прийшли до мене додому сьогодні вранці близько 8-ї години. Вручили підозру. З процесуального погляду до них питань немає. Все було зроблено у межах закону, без зайвих дій.

- Як ви оцінюєте звинувачення щодо заводу "Радикал"?

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- Мене звинувачують в умисній бездіяльності з приводу заводу "Радикал". Це написано в підозрі. Це звинувачення я сприймаю як абсурдне. Чому? Безпосередньо місто Київ до цієї проблеми не мало жодного стосунку. Хоча вона з'явилася ще 20 років тому. Протягом цього часу, незалежно від того, хто був при владі, робили певні кроки щодо вирішення проблеми. В останні роки місто навіть виділяло кошти на вирішення цієї проблеми.

Ми зіткнулися з блокуванням цього питання з боку держави. Антимонопольний комітет заборонив фінансувати з міського бюджету заходи з очищення території заводу "Радикал" від ртуті. Цей факт підтверджено документами. Тому ми шукали інші варіанти, оскільки підприємство, яке може переробляти ртуть, залишилося на окупованій території з 2014 року.

Знайшли варіант вирішення цієї проблеми спільно з Міністерством охорони довкілля, а саме використання зони відчуження для перероблення таких відходів та їх цивілізованого поховання. Цей проект нині перебуває на стадії реалізації. Проводиться тендер на проєктування. І ось саме зараз я отримую такі звинувачення. Мені вони видаються нелогічними, дивними та, дуже схоже, з політичним підтекстом.

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- Як ви розцінюєте дії правоохоронців?

- Звинувачення міста у бездіяльності здається абсурдним.

- Що буде далі? Що ви маєте намір робити далі?

– Я зараз на роботі, виконую свої прямі обов'язки. Щодо звинувачень правоохоронців, то я в правовій площині співпрацюватиму зі слідством. Ми плануємо й надалі шукати вирішення проблеми очищення від ртуті території заводу "Радикал". Її цілком можна вирішити, якщо між містом та центральною владою буде збережено конструктив, досягнутий минулого року. Думаю, проблему з відходами можна вирішити спільними діями.

Підозра ще одному заму

25 січня представники прокуратури Києва вручили підозру Миколі Поворознику – першому заступнику голови КМДА.

Заступника Кличка звинуватили в тому, що міська влада не дозволила забудувати ділянку землі на Сирці під житловий комплекс для РНБО – на ній влаштували сквер, як і просили мешканці мікрорайону.

Справа стосується ділянки на Сирці, яку понад 10 років тому виділили РНБО, але ніхто цією землею не користувався. Територія перетворилася на стихійне звалище. Тож у 2019 році земельну ділянку повернули в управління міста.