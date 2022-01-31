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Новий удар по Кличку: ще одному заступнику мера вручили підозру

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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31 січня, 10:23
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У КМДА заявили, що ця підозра – чергова спроба натиснути на місцеву владу. У чому звинувачують помічника Кличка
Петру Пантелєєву вручили підозру
Петру Пантелєєву вручили підозру / Фото: Колаж: Сьогодні

Правоохоронці у Києві вручили підозру ще одному заступнику голови КМДА – Петру Пантелєєву. Копи розпочали кримінальне провадження у справі приватного підприємства "Радикал", яке раніше було держпідприємством. Вони прийшли вранці додому до заступника Кличка.

Про це повідомили у КМДА.

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У чому звинувачують?

У Кличка пояснили, що на заводі "Радикал", який ніколи не був у муніципальній власності, нагромадилися шкідливі відходи через недбалість власників. Міська влада вивезла понад 300 тонн шкідливих матеріалів, а в листопаді 2021 року розпочала проєкт із безпечної утилізації відходів.

Проте правоохоронні органи звинувачують заступника голови КМДА саме у бездіяльності у цьому випадку.

"Ці та інші факти у справі заводу свідчать про те, що вручення підозри представнику КМДА є лише черговою спробою політичного тиску на міську владу. Адже державні органи заблокували спроби міста розробити проєкт утилізації відходів", – сказали у пресслужбі.

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Чому КМДА заборонили утилізацію?

Таке рішення ухвалив Антимонопольний комітет України ще 2020 року. Він заборонив Управлінню екології та природних ресурсів КМДА фінансувати заходи на території заводу.

Хоча завод не працює ще з 1996 року, власники заводу та відповідальні за утилізацію відходів досі не покарані.

"Контроль ліквідації заводу здійснювався з боку держави, оскільки ліквідатора підприємства призначає саме державний орган. Проте винних правоохоронні органи шукають серед представників міської влади", – заявили у КМДА.

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Підозра ще одному заступнику

25 січня представники прокуратури Києва вручили підозру Миколі Поворознику – першому заступнику голови КМДА.

Заступника Кличка звинуватили в тому, що чиновники не дозволили забудувати ділянку землі на Сирці під житловий комплекс для РНБО, а розбили на цій ділянці сквер, як і просили мешканці мікрорайону.

Справа стосується ділянки на Сирці, яку понад 10 років тому виділили для РНБО, але ніхто цією землею не користувався. Територія перетворилася на стихійне звалище. Тож у 2019 році земельну ділянку повернули під управління міста.

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