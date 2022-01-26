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Одним абзацом. Все про вручення підозри першому заступника голови КМДА Поворознику

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 06:50
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Микола Поворозник зазначив, що буде доводити свою правоту в суді
Поворозник отримав підозру 25 січня/Колаж: "Сьогодні"
Поворозник отримав підозру 25 січня/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 25 січня, представники прокуратури Києва вручили підозру Миколі Поворознику — першому заступнику голови КМДА. Причина: чиновники не дозволили забудувати ділянку землі на Сирці під житловий комплекс для РНБО, а розбили на цій ділянці сквер, як і просили мешканці мікрорайону.

Все про вручення підозри Миколі Поворознику

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. За словами мера Києва Віталя Кличка, РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками й "через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу". Як розповів Поворозник, йому не роз'яснили суть підозри. Про це він наголосив безпосередньо під час підписання документа. Справа стосується землі на Сирці, яка була у 2009 році або ще раніше виділена для РНБО під будівництво житлового комплексу. Але впродовж 10 років ніхто цією землею не користувався. Територія перетворилася на стихійне звалище сміття. Тому у 2019 році було ухвалено рішення про повернення земельної ділянки в управління міста. На цьому місці було проведено благоустрій та розбито затишний сквер, як і просили місцеві жителі. Підозру першому заступнику голови КМДА вручили у присутності мера Києва під час виробничої наради. За словами Миколи Поворозника, правоохоронці з'явилися зненацька. Вони дочекалися, поки закінчиться нарада, а тоді вручили підозру. Він зазначив, що однозначно це тиск на місто. Насамперед тих, кому не подобається мер Києва з якихось своїх мотивів. Таким чином тиснуть на мера через його заступників. Як зауважив Поворозник, це відбувається вже не перший рік – обшуки, голослівні звинувачення, відкриті кримінальні провадження. Це, своєю чергою, не має логічного завершення. Перший заступник голови КМДА вважає, що інші незаконні будівництва прокуратуру не цікавлять. Він зазначив, що буде захищатися, а саме, доводити свою правоту в суді. До процесу підключатиме адвокатів і доводитиме цю справу до логічного кінця, щоб звинувачення були зняті.

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