Автобус зіткнувся з вантажівкою. Під Києвом в ДТП постраждали шестеро іноземців

Всього в автобусі перебувало 17 жителів Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області сталася ДТП, в якому постраждало шестеро жителів Білорусі. Автобус врізався у вантажний автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Патрульної поліції області.

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На 51 кілометрі автодороги Н-01 (Київ-Знам'янка) сталася масштабна ДТП за участю автобуса "ПАЗ" та вантажного автомобіля "FAW".

"Автобус, в якому перебували 17 громадян Республіки Білорусь, рухався в напрямку Києва, та не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого відбулося зіткнення, під час якого автобус перевернувся", – йдеться в повідомленні.

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Зараз 6 мандрівників доставлені до Обухівської центральної районної лікарні.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, який стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзду на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з управлінням і з'їхав в кювет. В результаті загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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