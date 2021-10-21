Автобус зіткнувся з вантажівкою. Під Києвом в ДТП постраждали шестеро іноземців

Всього в автобусі перебувало 17 жителів Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київській області сталася ДТП, в якому постраждало шестеро жителів Білорусі. Автобус врізався у вантажний автомобіль.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Патрульної поліції області.
На 51 кілометрі автодороги Н-01 (Київ-Знам'янка) сталася масштабна ДТП за участю автобуса "ПАЗ" та вантажного автомобіля "FAW".
"Автобус, в якому перебували 17 громадян Республіки Білорусь, рухався в напрямку Києва, та не надав переваги у русі вантажівці, внаслідок чого відбулося зіткнення, під час якого автобус перевернувся", – йдеться в повідомленні.
Зараз 6 мандрівників доставлені до Обухівської центральної районної лікарні.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, який стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзду на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з управлінням і з'їхав в кювет. В результаті загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.
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