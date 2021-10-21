Автобус столкнулся с грузовиком. Под Киевом в ДТП пострадали шесть иностранцев

Всего в автобусе находилось 17 жителей Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть жителей Беларуси. Автобус врезался в грузовой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Патрульной полиции области.

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На 51 километре автодороги Н-01 (Киев-Знаменка) произошла масштабная ДТП с участием автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "FAW".

"Автобус, в котором находились 17 граждан Республики Беларусь, двигался в направлении Киева, и не предоставил преимущества в движении грузовику, в результате чего произошло столкновение, во время которого автобус перевернулся", – говорится в сообщении.

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Сейчас 6 путешественников доставлены в Обуховскую центральную районную больницу.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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