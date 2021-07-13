Б'є фонтаном: киянам доводиться закладати прориви труб своїми силами (відео)

У "Київодоканалі" розповіли, що останнім часом аварій дуже багато, але з чим це пов'язано – невідомо

Вода хлинула з каналізаційного люка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 13 липня, стався прорив труби. Місцеві жителі вирішили накрити місце отвору, через який била вода – камінням.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Інцидент стався на вулиці Кричевського, 19.

"З під асфальту б'є фонтаном вода. Служби ніяк не реагують – тупо байдуже" , – пишуть в Мережі.

Як розповіли кореспонденту "Сьогодні", на місце прориву води виїхала бригада "Київводоканалу".

"Наша бригада виїхала на місце прориву", – повідомили нам в службі.

Там зазначають, що останнім часом проривів стало дуже багато.

Як пізніше стало відомо, труба з водою, де стався прорив не перебуває на балансі "Київводоканалу".

Раніше ми писали, що в Києві ремонтники ліквідували прорив труби, а на тлі знімали виписку породіллі. Вона покликала цілу знімальну бригаду. Фотографів і операторів зовсім не бентежила аварія.

Нагадаємо, в Печерському районі Києва прорвало трубу – фонтан води бив з-під асфальту і досягав висоти дев'ятиповерхового будинку.