Без світла залишилися 16 будинків. У Києві "героїня парковки" заблокувала доступ до трансформатора (фото)

Поліція нічого не змогла зробити / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві "Героїня парковки" заблокувала доступ до електропідстанції. 16 будинків на Позняках залишилися без світла і ремонтники не змогли усунути поломку.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.
Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової, 14. Господиня легковика Chevrolet перекрила своїм авто двері електропідстанції.
"Поліція нічого не змогла зробити: "Евакуатор немає причини викликати, вона не заважає проїзду автомобілів". Ще й на ручник поставила, выдштовхнути і відтягнути не вийшло", – пишуть в Мережі.
Так, 16 будинків залишилися без світла.
Чи будуть змушувати платити за парковку у дворах
У міської влади поки немає в планах отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців Києва. Міська адміністрація в рамках комплексної програми з упорядкування паркування проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ або ЖБК.
"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це проінформовані, – зазначив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК" .
Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під'їздах до лікарень або біля навчальних закладів.
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