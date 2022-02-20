Якщо РФ розпочне вторгнення. Як у Києві знайти бомбосховища – карта

В Україні загострюється ситуація із вторгненням Росії у нашу країну. Киянам у будь-який момент потрібно бути готовими та знати, де знаходяться бомбосховища у столиці.
Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про укриття у Києві на випадок НС.
Кількість укриттів у столиці
- 3687 цокольних та підвальних приміщень;
- 409 підземних паркінгів;
- 272 підземні переходи;
- 47 підземних приміщень метрополітену;
- 514 сховищ.
У 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.
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Повідомлення про НС
Головний спосіб оповіщення населення про порядок звернення у разі виникнення надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення мережею провідного мовлення (через квартирні та зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.
Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації вмикають сирени та інші сигнальні засоби.
Де у Києві знайти ключі від бомбосховища
У зв'язку з можливою агресією з боку РФ у Києві величезна увага приділяється бомбосховищам та укриттям, які є у місті. Місцевих мешканців хвилює не лише технічний та санітарний стан цих приміщень, а й найпростіше — як у них потрапити.
Наприклад, громадян цікавить наявність дублікатів ключів від підвальних приміщень, де можна тимчасово перечекати небезпеку.
"У підвалі нашого будинку є укриття, але ключі від нього зберігаються у жінки-двірника, яка живе досить далеко. І якщо трапиться біда, то ця жінка навряд чи прибіжить нам відчиняти двері підвалу. Жінка категорично відмовляється дати нам ключ, щоб зробити дублікат. Підкажіть, як грамотно і згідно з законом вирішити це питання?", — цікавиться киянка Вероніка.
Як пояснили в Департаменті муніципальної безпеки КМДА, ключі від дверей укриття знаходяться у відповідальної особи, чий контактний номер вказаний на маркуванні самого укриття, зазвичай його наносять на двері кожного об'єкта.
У департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що мешканцям навіть потрібно мати дублікат від дверей укриттів.
"Представники керуючої компанії повинні зробити дублікат ключа від дверей укриття. Для цього до них необхідно звернутися. У кожному під'їзді є відповідальна особа, яка завжди на місці. І таким людям можна роздати дублікати ключів, щоб у разі потреби швидко відчинити двері укриття", — пояснили сайту "Сьогодні" у департаменті муніципальної безпеки КМДА.
Там додають, що відчинятимуть двері укриття за окремим дзвінком оперативного чергового Департаменту муніципальної безпеки КМДА у разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, після сигналу сирени "Увага всім!".