Якщо РФ розпочне вторгнення. Як у Києві знайти бомбосховища – карта

Для укриття населення столиці створено фонд захисних споруд цивільного захисту

У Києві є багато бомбосховищ. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні загострюється ситуація із вторгненням Росії у нашу країну. Киянам у будь-який момент потрібно бути готовими та знати, де знаходяться бомбосховища у столиці.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про укриття у Києві на випадок НС.

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Кількість укриттів у столиці

3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

У 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Повідомлення про НС

Головний спосіб оповіщення населення про порядок звернення у разі виникнення надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення мережею провідного мовлення (через квартирні та зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.

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Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації вмикають сирени та інші сигнальні засоби.

Де у Києві знайти ключі від бомбосховища

У зв'язку з можливою агресією з боку РФ у Києві величезна увага приділяється бомбосховищам та укриттям, які є у місті. Місцевих мешканців хвилює не лише технічний та санітарний стан цих приміщень, а й найпростіше — як у них потрапити.

Наприклад, громадян цікавить наявність дублікатів ключів від підвальних приміщень, де можна тимчасово перечекати небезпеку.

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