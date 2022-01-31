Бив і ґвалтував три години. Під Києвом іноземець познущався над незайманою студенткою

Іноземець зізнався, що згвалтував дівчину, бо вона йому відмовила. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Києвом у Софіївській Борщагівці іноземець зґвалтував 21-річну студентку. Дівчина з численними слідами побиття та насильства звернулася по допомогу до правоохоронців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Як все сталося

Дві студентки відпочивали у нічному клубі, де познайомилися з 26-річним громадянином Республіки Камерун. Після цього дівчата вирішили продовжити знайомство у квартирі чоловіка.

Там вони продовжили вживати алкоголь. Потім одну з дівчат чоловік зґвалтував. Подруга вирішила не допомагати потерпілій, мотивуючи це тим, що боялася нападника.

З дівчини іноземець знущався близько трьох годин. Лікарі підтвердили сліди побиття на її тілі та зґвалтування. Дівчина розповіла на відео, що чоловік ґвалтував її усіма можливими способами, було багато крові. Потерпіла була незаймана.

Після всього, що сталося, іноземець відмовлявся відкривати квартиру дівчатам. Однак опісля він все ж погодився на прохання студенток викликати їм таксі й відпустити.

У поліцію про зґвалтування повідомив черговий лікар Київської клінічної лікарні, куди доправили дівчину. Сталося це близько 7-ї ранку 28 січня.

Що загрожує іноземцю

Його можуть ув'язнити на 5 років. За фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка у його квартирі. Під час затримання він зізнався у скоєному.

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