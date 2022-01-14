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Мінімум 14 зґвалтувань. У Києві чоловік знущався над 5-річною дівчинкою

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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14 січня, 12:58
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Зловмисник може отримати до 15 років тюрьми, проти нього порушили чотири кримінальні справи
Чоловік заманив додому доньку знайомої.
Чоловік заманив додому доньку знайомої. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку. Мало того, він ще й зняв порнографічне відео з дитиною.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Він забрав дівчинку до себе додому і там зґвалтував. Постраждалою дитиною виявилася донька його знайомої.

Поліція обшукала житло чоловіка. Там знайшли докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії.

Мінімум 14 зґвалтувань

Затриманому повідомили про підозру у чотирнадцяти епізодах злочинних діянь.

Розпочато чотири кримінальних провадження:

  • за ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми вчинена щодо малолітнього,
  • ч. 4 ст. 152 – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди,
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів,
  • ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років тюрьми. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

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