Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌐 Блінкен vs Лавров 💥 Телефонні терористи 🔔 Загроза війни з Росією 😷 Новий спалах COVID-19
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва? У КМДА відповіли

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 січня, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як мінімум чотири місяці ми їздитимемо в метро й тролейбусах за чинними тарифами
У Києві знову обговорюють собівартість проїзду у міському транспорті
У Києві знову обговорюють собівартість проїзду у міському транспорті / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки.

Про це пише сайт "Сьогодні".

Реклама

Реально проїзд у транспорті Києва може подорожчати для мешканців столиці до 12 грн, якщо у них є "Картка киянина", а ось приїжджим доведеться заплатити 20 грн.

Тему подорожчання проїзду в міському транспорті Києва закрили ще у грудні минулого року. Тоді вже планували навіть проводити громадські слухання щодо цього питання, але від ідеї відмовилися.

Як пояснили нам джерела в мерії, тему подорожчання проїзду міська влада ще не порушувала цього року, навіть не обговорювала на засіданнях у мерії.

Реклама

"Як заявляв раніше міський голова Києва, вартість проїзду у столичному транспорті не підніматимуть до кінця опалювального сезону", – пояснили нам у КМДА.

Як відомо, опалювальний сезон завершується у середині квітня. Тобто, як мінімум чотири місяці ми їздитимемо в метро та тролейбусах за чинними тарифами.

Що відомо про подорожчання проїзду?

Раніше у КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпечне перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок). Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна подорож коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації на 24 години, 48 та 72 години. Пільги на проїзд діятимуть і надалі.

Реклама

Крім того, у Києві за громадським транспортом подорожчають маршрутки, при цьому всі пільгові категорії зберігаються.

Також стало відомо, що якщо у Києві все-таки запровадять нові ціни на проїзд у громадському транспорті, вартість студентського безлімітного проїзного становитиме майже 1500 грн. Це більше, ніж більшість академічних стипендій.

Мешканці столиці в розлютчені – вони проти такого різкого стрибка цін. І лише небагато оптимістів вірять, що це допоможе покращити роботу транспорту, на якому щодня їздять тисячі людей.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Хвиля "мінувань" в Україні. Ми дізналися, чи мають спецслужби виїжджати на всі виклики Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва? У КМДА відповіли Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Чи можуть закрити Південний міст на ремонт – ми дізналися Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
22 січня 1918. Михайло Грушевський. Голова Центральної Ради проголосив Україну незалежною, коли оприлюднив в Києві IV Універсал. Рік по тому цього ж дня УНР та ЗУНР об'єдналися в соборну державу…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

7 292

захворіло за тиждень в Києві

+29%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3696

Євро (€)

32.11

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти