Коли подорожчає проїзд у транспорті Києва? У КМДА відповіли

Як мінімум чотири місяці ми їздитимемо в метро й тролейбусах за чинними тарифами

У Києві знову обговорюють собівартість проїзду у міському транспорті / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни активно обговорюють можливе подорожчання проїзду у міському транспорті столиці. Інтерес до теми виник після того, як у мерії озвучили собівартість разової поїздки – 22 грн, але це лише розрахунки.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Реально проїзд у транспорті Києва може подорожчати для мешканців столиці до 12 грн, якщо у них є "Картка киянина", а ось приїжджим доведеться заплатити 20 грн.

Тему подорожчання проїзду в міському транспорті Києва закрили ще у грудні минулого року. Тоді вже планували навіть проводити громадські слухання щодо цього питання, але від ідеї відмовилися.

Як пояснили нам джерела в мерії, тему подорожчання проїзду міська влада ще не порушувала цього року, навіть не обговорювала на засіданнях у мерії.

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"Як заявляв раніше міський голова Києва, вартість проїзду у столичному транспорті не підніматимуть до кінця опалювального сезону", – пояснили нам у КМДА.

Як відомо, опалювальний сезон завершується у середині квітня. Тобто, як мінімум чотири місяці ми їздитимемо в метро та тролейбусах за чинними тарифами.

Що відомо про подорожчання проїзду?

Раніше у КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду в комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпечне перевезення пасажирів. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг). Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (за умови купівлі 1-9 поїздок). Залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижкою. Одна подорож коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації на 24 години, 48 та 72 години. Пільги на проїзд діятимуть і надалі.

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Крім того, у Києві за громадським транспортом подорожчають маршрутки, при цьому всі пільгові категорії зберігаються.

Також стало відомо, що якщо у Києві все-таки запровадять нові ціни на проїзд у громадському транспорті, вартість студентського безлімітного проїзного становитиме майже 1500 грн. Це більше, ніж більшість академічних стипендій.

Мешканці столиці в розлютчені – вони проти такого різкого стрибка цін. І лише небагато оптимістів вірять, що це допоможе покращити роботу транспорту, на якому щодня їздять тисячі людей.

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