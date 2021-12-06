Бомбосховища у Києві: все, що треба знати на випадок нападу Росії

Нині війська агресора зосереджені у чотирьох місцях, з яких і можуть почати наступ/Колаж: Сьогодні

У столиці почали перевіряти бомбосховища на фоні напруженої ситуації на кордонах України. Російська Федерація може будь-коли здійснити повномасштабний напад на нашу країну.

Укриття в столиці

У 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони. Він містить:

Реклама

сховища цивільного захисту,

підземний простір метрополітену,

підвальні приміщення житлових будинків,

підземні паркінги,

інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

За потреби керівники організацій та власники згаданих вище споруд забезпечать вільний доступ для укриття.

Повідомлення про НС

Головний спосіб оповіщення населення про порядок звернення у разі виникнення надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення мережею провідного мовлення (через квартирні та зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.

Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації вмикають сирени та інші сигнальні засоби.

Реклама

Скільки укриттів є у Києві?

У столиці України для укриття від загрози є:

3687 цокольних та підвальних приміщень;

409 підземних паркінгів;

272 підземні переходи;

47 підземних приміщень метрополітену;

514 сховищ.

Напад Росії — що відомо?

Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах. Росія може застосувати 175 тисяч військовослужбовців. Американська розвідка має відповідний документ з супутниковими фотографіями. Там видно, що російські війська зосереджуються у чотирьох місцях.

Згідно з джерелом, російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року.

Реклама

"Російські плани передбачають військовий наступ з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України... Плани охоплюють широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію і техніку", – сказано у повідомленні.

На карті США кількість військовослужбовців РФ становить 70 тисяч, та водночас прогнозується їхнє нарощування до 175 тисяч і описується широке пересування батальйонних тактичних груп до кордону і від кордону "для приховування намірів і створення невизначеності".

Згідно з документом, зараз розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також "новоприбулі" танки та артилерія.

До того ж передбачається, що російські сили можуть залишати обладнання на тренувальних об'єктах, щоб швидко розпочати атаку на Україну.

Загроза вторгнення РФ

Читайте також