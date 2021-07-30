Виліт з аеропорту "Бориспіль" затримали на 12 годин: що відбувається

Авіакомпанія заздалегідь попередила пасажирів про затримку, тому в аеропорту не було натовпу

У "Борисполі" рейси до Туреччини знову перенесли. Колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Бориспіль" знову затримується рейс до Туреччини. Цього разу виліт у Даламан буде приблизно на 12 годин пізніше.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Літак у Даламан мав вилетіти о 5:25, тепер на табло аеропорту вказано, що виліт очікується о 17:15. В аеропорту "Бориспіль" кажуть, що затримка рейсу не пов'язана з роботою терміналу.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

"Затримка рейсу виникла не з нашої вини. Причини слід дізнаватися у представників авіакомпанії", – повідомили нам у пресслужбі аеропорту.

В авіакомпанії МАУ кажуть, що тримають ситуацію під контролем. Затримка рейсу сталася через заміну літака. Пасажирів про це попередили приблизно за добу, повідомивши їм – коли буде літак і коли приїжджати в аеропорт.

"Тому там не було скупчення пасажирів. Було кілька пасажирів, які приїхали заздалегідь з регіонів. Їх прийняли за всіма правилами – поселили в готель і видали ваучери на їжу", – розповіли сайту "Сьогодні" в пресслужбі авіакомпанії МАУ.

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