"Бориспіль" відновив 72% докризового пасажиропотоку – свіжі дані за липень

У 2021 році в "Борисполі" здійснили 37 899 рейсів / Фото: колаж "Сьогодні"

У липні, 2021 року, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновив 72% докризового трафіку й обслужив 1 млн 168 тис. пасажирів. А в липні 2019 року цей показник становив 1 млн 625,3 тис. пасажирів.

Про це повідомляє avianews.com.

У липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. А кількість трансферних пасажирів склала 48,8 тис., що становить 4,2% від загального пасажиропотоку аеропорту.

Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. До того ж, у липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

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Що відбувалося в аеропорту в 2021 році

Загальний пасажиропотік: 4 млн 564,9 тис;

Пасажиропотік на регулярних рейсах: 2 млн 512 тис;

Пасажиропотік на чартерних рейсах: 2 млн 52,9 тис;

Пасажиропотік на міжнародних рейсах: 4 млн 230,9 тис;

Пасажиропотік на внутрішніх рейсах: 334 тис;

Трансферні пасажири: 156,8 тис. (частка трансферу в загальному пасажиропотоку: 3,4%);

Кількість рейсів:

Загальна кількість рейсів 37 899

Міжнародні рейси 31 575

Внутрішні рейси: 6 324

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси за 95 напрямками (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

Нагадаємо, що через зростання пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили ємність вже наявних рейсів.