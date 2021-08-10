"Борисполь" восстановил 72% докризисного пассажиропотока – свежие данные за июль

В 2021 году в "Борисполе" совершили 37 899 рейсов / Фото: коллаж "Сегодня"

В июле, 2021 года, Международный аэропорт "Борисполь" восстановил 72% докризисного трафика и обслужил 1 млн 168 тыс. пассажиров. А в июле 2019 года этот показатель составлял 1 млн 625,3 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает avianews.com.

В июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. А число трансферных пассажиров составило 48,8 тыс., что составляет 4,2% от общего пассажиропотока аэропорта.

Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

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Что происходило в аэропорту в 2021 году

Общий пассажиропоток: 4 млн 564,9 тыс. человек;

Пассажиропоток на регулярных рейсах: 2 млн 512 тыс. человек;

Пассажиропоток на чартерных рейсах: 2 млн 52,9 тыс. человек;

Пассажиропоток на международных рейсах: 4 млн 230,9 тыс. человек;

Пассажиропоток на внутренних рейсах: 334 тыс. человек;

Трансферные пассажиры: 156,8 тыс. человек (доля трансфера в общем пассажиропотоке: 3,4%);

Количество рейсов:

Общее число рейсов: 37 899

Международные рейсы: 31 575

Внутренние рейсы: 6 324

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев. Им нужно предьявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.

Напомним, что в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.