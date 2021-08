"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

Однак в 2019 році він був на третьому місці в східноєвропейському рейтингу / колаж "Сьогодні"

Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це йдеться на сайті компанії.

ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:

Міжнародний аеропорт Будапешт (BUD)

Міжнародний аеропорт Бухарест (OTP)

Талліннський міжнародний аеропорт (TLL)

Міжнародний аеропорт "Рига" (RIX)

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (KBP)

Міжнародний аеропорт "Тбілісі" (TBS)

Міжнародний аеропорт "Белград" (BEG)

Аеропорт "Братислава" (BTS)

Міжнародний аеропорт Загреб (ZAG)

Міжнародний Аеропорт Софія (SOF)

Цього року "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте у 2019 році він був на третій сходинці в східноєвропейському рейтингу.

Як виглядає загальний рейтинг?

А у загальному рейтингу, найкращим у світі, у 2021 році, став Міжнародний аеропорт Хамад, який знаходиться в столиці Катару місті Доха.

ТОП-10 найкращих аеропортів світу:

Міжнародний аеропорт Хамад (DOH)

Міжнародний аеропорт Токіо-Ханеда (HND)

Аеропорт Сінгапур-Чангі (SIN)

Міжнародний аеропорт Сеул-Інчхон (ICN)

Міжнародний аеропорт Токіо-Наріта (NRT)

Аеропорт Мюнхен імені Франца-Йозефа Штрауса (MUC)

Аеропорт Цюрих-Клотен (ZRH)

Аеропорт Лондон-Хітроу (LHR)

Міжнародний аеропорт Осака-Кансай (KIX)

Міжнародний аеропорт Гонконгу (HKG)

Минулого року, під час панднмії коронавірусу, SkyTrax запровадив новий рейтинг безпеки авіакомпаній та аеропортів в умовах пандемії.

Найкращими у протидії короновірусній пандемії стали летовища:

Аліканте;

Бахрейну;

Баку;

Барселони;

Боготи.

А найкращими в категоріях стали:

аеропорт Стамбулу – найкраще летовище у категорії покращень;

Мюнхенський аеропорт – найкращий у Європі;

летовище Лондон-Хітроу – найкраще в Західній Європі та найкраще серед летовищ в категорії від 20 до 25 мільйонів пасажиропотоку.

Skytrax – британська приватна консалтингова компанія, яка спеціалізується на вивченні якості послуг, що надаються різними авіакомпаніями та аеропортами. Skytrax часто згадуються ЗМІ в усьому світі, як "Оскари авіаційної промисловості". World Airport Awards стартував у 1999 році, коли компанія Skytrax запустила своє перше глобальне опитування клієнтів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

Нагадаємо, що в зв'язку з зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Також збільшили місткість вже наявних рейсів.