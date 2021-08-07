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"Бориспіль" увійшов до ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи

7 серпня, 18:32

Вікторія Барановська

Летовище знаходиться на п'ятій сходинці, попереду аеропорти Будапешту, Бухареста, Талліну та Риги

Однак в 2019 році він був на третьому місці в східноєвропейському рейтингу / колаж "Сьогодні"

Впливова британська консалтингова компанія Skytrax анонсувала переможців рейтингу The World’s Best Airports in 2021 – серед найкращих Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Про це йдеться на сайті компанії.

ТОП-10 найкращих аеропортів Східної Європи:

Цього року "Бориспіль" на п'ятій сходинці, проте у 2019 році він був на третій сходинці в східноєвропейському рейтингу.

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Як виглядає загальний рейтинг?

А у загальному рейтингу, найкращим у світі, у 2021 році, став Міжнародний аеропорт Хамад, який знаходиться в столиці Катару місті Доха.

ТОП-10 найкращих аеропортів світу:

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Минулого року, під час панднмії коронавірусу, SkyTrax запровадив новий рейтинг безпеки авіакомпаній та аеропортів в умовах пандемії.

Найкращими у протидії короновірусній пандемії стали летовища:

А найкращими в категоріях стали:

Skytrax – британська приватна консалтингова компанія, яка спеціалізується на вивченні якості послуг, що надаються різними авіакомпаніями та аеропортами. Skytrax часто згадуються ЗМІ в усьому світі, як "Оскари авіаційної промисловості". World Airport Awards стартував у 1999 році, коли компанія Skytrax запустила своє перше глобальне опитування клієнтів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

Нагадаємо, що в зв'язку з зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Також збільшили місткість вже наявних рейсів.

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