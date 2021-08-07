"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

Однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге / коллаж "Сегодня"
Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".
Об этом говорится на сайте компании.
ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:
- Международный аэропорт Будапешт (BUD)
- Международный аэропорт Бухарест (OTP)
- Таллиннский международный аэропорт (TLL)
- Международный аэропорт "Рига" (RIX)
- Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)
- Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)
- Международный аэропорт "Белград" (BEG)
- Аэропорт "Братислава" (BTS)
- Международный аэропорт Загреб (ZAG)
- Международный Аэропорт София (SOF)
В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.
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Как выглядит общий рейтинг?
А в общем рейтинге, лучшим в мире, в 2021 году, стал Международный аэропорт Хамад, который находится в столице Катара Дохе.
ТОП-10 лучших аэропортов мира:
- Международный аэропорт Хамад (DOH)
- Международный аэропорт Токио-Ханеда (HND)
- Аэропорт Сингапур-Чанги (SIN)
- Международный аэропорт Сеул-Инчхон (ICN)
- Международный аэропорт Токио-Нарита (NRT)
- Аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса (MUC)
- Аэропорт Цюрих-Клотен (ZRH)
- Аэропорт Лондон-Хитроу (LHR)
- Международный аэропорт Осака-Кансай (KIX)
- Международный аэропорт Гонконга (HKG)
В прошлом году, во время пандемии коронавируса, Skytrax ввел новый рейтинг безопасности авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии.
Лучшими в противодействии короновирусной пандемии стали аэропорты:
- Аликанте;
- Бахрейна;
- Баку;
- Барселоны;
- Боготы.
А лучшими в категориях стали:
- аэропорт Стамбула – лучший аэродром в категории улучшений;
- Мюнхенский аэропорт – лучший в Европе;
- аэропорт Лондон-Хитроу – лучший в Западной Европе и лучший среди аэропортов в категории от 20 до 25 млн пассажиропотока.
Skytrax – британская частная консалтинговая компания, которая специализируется на изучении качества услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Skytrax часто упоминаются СМИ во всем мире, как "Оскар авиационной промышленности". World Airport Awards стартовал в 1999 году, когда компания Skytrax запустила свой первый глобальный опрос клиентов.
Ранее мы сообщали, что в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев . Им нужно предьявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.
Напомним, что в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.
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