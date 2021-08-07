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"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

7 августа, 18:32

Виктория Барановская

Аэропорт находится на пятой строчке, впереди аэропорты Будапешта, Бухареста, Таллина и Риги

Однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге / коллаж "Сегодня"

Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится на сайте компании.

ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.

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Как выглядит общий рейтинг?

А в общем рейтинге, лучшим в мире, в 2021 году, стал Международный аэропорт Хамад, который находится в столице Катара Дохе.

ТОП-10 лучших аэропортов мира:

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В прошлом году, во время пандемии коронавируса, Skytrax ввел новый рейтинг безопасности авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии.

Лучшими в противодействии короновирусной пандемии стали аэропорты:

А лучшими в категориях стали:

Skytrax – британская частная консалтинговая компания, которая специализируется на изучении качества услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Skytrax часто упоминаются СМИ во всем мире, как "Оскар авиационной промышленности". World Airport Awards стартовал в 1999 году, когда компания Skytrax запустила свой первый глобальный опрос клиентов.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев . Им нужно предьявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.

Напомним, что в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.

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