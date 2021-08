"Борисполь" вошел в ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы

Однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге / коллаж "Сегодня"

Влиятельная британская консалтинговая компания Skytrax анонсировала победителей рейтинга The World's Best Airports in 2021 – среди лучших Международный аэропорт "Борисполь".

Об этом говорится на сайте компании.

ТОП-10 лучших аэропортов Восточной Европы:

Международный аэропорт Будапешт (BUD)

Международный аэропорт Бухарест (OTP)

Таллиннский международный аэропорт (TLL)

Международный аэропорт "Рига" (RIX)

Международный аэропорт "Борисполь" (KBP)

Международный аэропорт "Тбилиси" (TBS)

Международный аэропорт "Белград" (BEG)

Аэропорт "Братислава" (BTS)

Международный аэропорт Загреб (ZAG)

Международный Аэропорт София (SOF)

В этом году "Борисполь" на пятой строчке, однако в 2019 году он был на третьем месте в восточноевропейском рейтинге.

Читайте также: Криминальные истории аэропорта "Борисполь": китайский "мясник", украденные телефоны из багажа и минирование

Как выглядит общий рейтинг?

А в общем рейтинге, лучшим в мире, в 2021 году, стал Международный аэропорт Хамад, который находится в столице Катара Дохе.

ТОП-10 лучших аэропортов мира:

Реклама

Международный аэропорт Хамад (DOH)

Международный аэропорт Токио-Ханеда (HND)

Аэропорт Сингапур-Чанги (SIN)

Международный аэропорт Сеул-Инчхон (ICN)

Международный аэропорт Токио-Нарита (NRT)

Аэропорт Мюнхен имени Франца-Йозефа Штрауса (MUC)

Аэропорт Цюрих-Клотен (ZRH)

Аэропорт Лондон-Хитроу (LHR)

Международный аэропорт Осака-Кансай (KIX)

Международный аэропорт Гонконга (HKG)

В прошлом году, во время пандемии коронавируса, Skytrax ввел новый рейтинг безопасности авиакомпаний и аэропортов в условиях пандемии.

Лучшими в противодействии короновирусной пандемии стали аэропорты:

Аликанте;

Бахрейна;

Баку;

Барселоны;

Боготы.

А лучшими в категориях стали:

аэропорт Стамбула – лучший аэродром в категории улучшений;

Мюнхенский аэропорт – лучший в Европе;

аэропорт Лондон-Хитроу – лучший в Западной Европе и лучший среди аэропортов в категории от 20 до 25 млн пассажиропотока.

Skytrax – британская частная консалтинговая компания, которая специализируется на изучении качества услуг различными авиакомпаниями и аэропортами. Skytrax часто упоминаются СМИ во всем мире, как "Оскар авиационной промышленности". World Airport Awards стартовал в 1999 году, когда компания Skytrax запустила свой первый глобальный опрос клиентов.

Ранее мы сообщали, что в Украине изменили правила пересечения украинской границы для иностранцев . Им нужно предьявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. А также обязательной станет самоизоляция.

Напомним, что в связи с ростом пассажиропотока "Укрзализныця" добавила еще один состав из Киева в Международный аэропорт "Борисполь". Также увеличили емкость уже имеющихся рейсов.