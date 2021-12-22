Кинули на морозі: у Києві біля магазину прив'язали собаку (фото)

У місті шукають господарів тварини/Колаж "Сьогодні"

У Києві невідомі прив'язали собакубіля магазину та залишили його там на кілька годин. Тварину передали до ветеринарної лікарні.

Про це повідомляє центр захисту тварин.

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Не перший випадок

Подібні історії зовсім не рідкість, стверджують у центрі. Собаці, якого залишили біля магазину, один рік.

"Ми сподіваємося на краще. Можливо, його господарі з якихось причин не змогли забрати тварину. Можливо вони її шукають. Якщо ви дізналися про цього красеня – повідомте його господарям, що він у Київській міській лікарні ветеринарної медицини", – додали у центрі захисту тварин.

Який стан покинутого собаки

У Київській міській лікарні ветеринарної медицини сайту "Сьогодні" розповіли, що стан собачки нормальний.

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"Тварина почувається добре. Ми сподіваємось, що її господар знайдеться і вона повернеться додому" , – повідомили у лікарні.

Покинута собака, яку залишили біля магазину. Фото: центру захисту тварин

У парку Києва собаку залишили прив'язаною до дерева

У Парку партизанської слави виявили собаку, який був прив'язаний до дерева. На думку очевидців, тварина – стаффордширський тер'єр – простояла на спеці два дні і була дуже агресивною.

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