Буде мордобій? У Києві майданчик для вигулу тварин віддали під паркування

У Києві на одній із вулиць місцеві вирішили зробити майданчик для вигулу собак / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дарницькому районі Києва спалахнув конфлікт через земельну ділянку на вулиці Чернігівській, 60а. Його не поділили місцеві жителі, які хотіли обладнати тут майданчик для вигулу тварин, та бізнесмени, які вирішили відкрити платну стоянку для автомобілів.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Що не поділили?

У соціальних мережах пишуть, що раніше мешканці отримали дозвіл від районної влади на облаштування майданчика для вигулу тварин. Навіть обгородили територію парканом. Але тут виявилося, що на ділянку претендує ще одна сторона – дехто вирішив, що у Дарницькому районі критично не вистачає паркувань.

Невідомі зняли частину секцій огорожі та завезли на майданчик бетонні блоки, на які встановили будівельний вагончик. Кажуть, що тут буде облаштовано платне паркування на 30 автомобілів.

Що кажуть люди?

Користувачі в соціальних мережах розділилися на два табори – одні вважають, що під майданчик для вигулу тварин зайняли надто велику ділянку. Мовляв, для майданчика достатньо 20 метрів території, а машини людям ніде паркувати.

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Інші підтримують мешканців і радять усім об'єднатися, щоб відстояти майданчик для вигулу тварин.

Більш радикально налаштовані взагалі радять перевернути вагончик і навіть спалити його.

"Гранатами закидати або нацькувати собак. Можна гранатомет використати", – радить один із передплатників.

Але до такого конфлікту справа поки не дійшла.

Що каже влада?

У Дарницькій РДА нам повідомили, що майданчики для вигулу тварин на Чернігівській, 60а не буде, а створять тут саме місця для паркування.

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Василь Лозовий, заступник голови Дарницької РДА, у відповідь на запит сайту "Сьогодні" повідомляє, що це рішення було ухвалено Київрадою 31 серпня 2021 року.

"З метою створення достатньої кількості місць для паркування транспортних засобів та покращення паркувальної інфраструктури міста Київрада внесла зміни до свого рішення від 2011 року. Ділянку на Чернігівській, 60а внесено до переліку паркувальних майданчиків, які закріплені за КП "Київтранспарксервіс", тут планується створити паркувальний майданчик", – повідомляє Василь Лозовий.

У грудні минулого року КП "Київтранспарксервіс" вже підписало договір з ТОВ "Грінпарксервісес" та передало цій компанії ділянку землі на вулиці Чернігівській, 60а, в експлуатацію та облаштування паркувального майданчика.

Скільки коштуватиме одне місце для паркування, в РДА не повідомляють.

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