Чи будуть змушувати киян платити за парковку в дворах – в КМДА відповіли

Муніципальне паркування. Фото: колаж "Сьогодні"

У міської влади поки немає в планах отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців Києва. Міська адміністрація в рамках комплексної програми з упорядкування паркування проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ або ЖБК.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Мешканці, чия прибудинкова територія не належить ОСББ чи ЖБК, будуть про це проінформовані, – зазначив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ чи ЖБК".

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Він додав, що паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під'їздах до лікарень або біля навчальних закладів.

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"Хаотичне розміщення автомобілів, причому не лише мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як "швидких" та аварійних служб, так і мешканцям самих будинків", – зазначив начальник інспекції з паркування.

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