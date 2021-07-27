Центр Києва скували затори через хресну ходу. Де не проїхати

Багато центральних вулиць 27 липня перекрили. Колаж "Сьогодні"

У центрі столиці утворилися великі затори через хресну ходу на день Хрещення Київської Русі. У зв'язку з заходом багато доріг перекрили, тому авто застрягли на дорогах.

Затори видно на картах Google.

Найважче проїхати на таких ділянках:

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вулиця Лютеранська;

вулиця Клуглоуніверсітетская;

бульвар Тараса Шевченка;

вулиця Шовковична;

вулиця Ярославів Вал;

вулиця Олеся Гончара;

вулиця Велика Житомирська;

вулиця Михайла Грушевського.

Практично весь центр позначили помаранчевим і червоним. Скріншот

На вулицях виставили кордон поліції, перебувають правоохоронці на велосипедах. Також на посилене чергування вийдуть вибухотехніки, поліцейські діалогу і кінологи з собаками.

Зазначимо, у центрі міста вже збираються віряни на хресну ходу. Туди масово прибувають автобуси з вірянами. На Володимирській гірці знаходиться близько 100 тисяч людей – вони відпочивають, спілкуються і моляться у тіні під деревами.