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Центр Києва скували затори через хресну ходу. Де не проїхати

27 липня, 12:47

Тетяна Очеретяна

Найгірша ситуація біля пересадочних станцій метро – "Палац Спорту", "Майдан Незалежності", "Театральна" і "Золоті ворота"

Багато центральних вулиць 27 липня перекрили. Колаж "Сьогодні"

У центрі столиці утворилися великі затори через хресну ходу на день Хрещення Київської Русі. У зв'язку з заходом багато доріг перекрили, тому авто застрягли на дорогах.

Затори видно на картах Google.

Найважче проїхати на таких ділянках:

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Практично весь центр позначили помаранчевим і червоним. Скріншот

На вулицях виставили кордон поліції, перебувають правоохоронці на велосипедах. Також на посилене чергування вийдуть вибухотехніки, поліцейські діалогу і кінологи з собаками.

Зазначимо, у центрі міста вже збираються віряни на хресну ходу. Туди масово прибувають автобуси з вірянами. На Володимирській гірці знаходиться близько 100 тисяч людей – вони відпочивають, спілкуються і моляться у тіні під деревами.

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