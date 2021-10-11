Чорнобиль в історії. Як виглядала АЕС після вибуху 30 років тому (фото)

З моменту пожежі на Чорнобильській АЕС минуло рівно 30 років. / Фото: Колаж: Сьогодні

Тридцять років тому "мирний атом" знову нагадав про себе. На другому енергоблоці Чорнобильської АЕС сталася аварія і пожежа – вийшла з ладу турбіна.

Чутки про нову НП швидко дійшли до Києва. Жителі столиці були неабияк налякані, оскільки з дня радіаційної катастрофи на ЧАЕС минуло всього лише п'ять років. Всі панічно боялися повторення радіаційного кошмару. Благо на цей раз обійшлося без людських жертв і катастрофічного викиду радіації.

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На ЧАЕС негайно прибули пожежники з Київської та Житомирської областей. Через лічені секунди після аварії був зупинений і охолоджений реактор.

Містичний збіг

Вибух з подальшою пожежею на ЧАЕС стався 11 жовтня. І відбулося це в ніч з п'ятниці на суботу. Чи не містика? Адже в 1986 році фатальна аварія на ЧАЕС теж сталася в ніч з п'ятниці на суботу.

Що сталося

Як заявили пізніше експерти, НП сталася після відключення на ремонт четвертого турбогенератора. Він мимоволі включився. Через це розгерметизувався корпус генератора – водень, який використовувався для охолодження потрапив в область високого тиску. Як наслідок стався вибух, а після нього почалася пожежа.

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Хто і як гасив?

На місце негайно прибули пожежні підрозділи з охорони ЧАЕС і Чорнобильської-Прип'ятської оперативної зони. Вони були на місці в лічені хвилини і приступили до ліквідації полум'я. На допомогу їм виїхали пожежні розрахунки з Київської областей та Києва. До гасіння пожежі було залучено понад 300 пожежників

Вже готувалися швидкі для прийому постраждалих від радіації.

Тоді чиновники не приховували, що рятувальники гасили пожежу в тих же звичайних пожежних робах, як і в 1986 році. На жаль, через п'ять років після чорнобильської катастрофи, ніхто і не подумав видати їм спеціальні костюми для гасіння вогню в умовах радіації.

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Пощастило, що на цей раз рівень радіації був невеликим і не таким небезпечним як в 1986 році, але повністю ліквідувати займання вдалося за шість годин.

Як згадували пізніше самі пожежники, після ліквідації вогню, вони були змушені проходити КПП босоніж. Взуття була сильно забруднене радіацією і його довелося викинути.

Наслідки пожежі на Чорнобильській АЕС в 1991 році. Фото: архівні

Причина: несправність вимикача?

Тоді називали три можливі причини аварії:

дефект вимикача, який запустив турбіну

неполадки в схемі управління турбогенератором

неправильні дії персоналу станції

Третю причину фахівці виключили відразу, оскільки персонал діяв відповідально і злагоджено.

На ЧАЕС прибули представники заводу з Ленінграда (тепер Санкт-Петербург), де був виготовлений вимикач. Вони мали проаналізувати, чому спрацював вимикач, запустивши турбіну. Але для цього потрібно було розібрати завали після вибуху. Для цього знадобилося, як мінімум, три дні. Над четвертим турбогенератором зяяла величезна "діра" – 36 на 51 метр.

Збитки від пожежі тоді оцінили в майже мільйон рублів. Аварію назвали ще одним "важким ударом по вітчизняній атомній енергетиці". Тоді ж почали більш наполегливо говорити про повне закриття ЧАЕС.

До речі, 29 жовтня 1991 Верховна Рада України звернулася до Організації Об'єднаних націй і урядів країн світу щодо надання допомоги у вирішенні чорнобильської проблеми.

Реактор під накриттям. Фото: Олександр Марущак / Сьогодні

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