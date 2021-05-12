У Чорнобилі буде новий вибух? На ЧАЕС відповіли на паніку в ЗМІ

Співробітники Чорнобильської станції пояснили, звідки могла взятися підвищена нейтронна активність і чим це загрожує Україні та решті світу

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У деяких приміщеннях Чорнобильської АЕС дійсно спостерігається зростання нейтронної активності, але переживати через це не варто, оскільки це не загрожує неконтрольованою ланцюговою реакцією поділу.

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Про це заявили в інфоцентрі ЧАЕС у відповідь на публікації в ЗМІ.

На станції пояснили поділ нейтронів в приміщенні 305/2 випаровуванням води в середовищі окремих мас ядерного палива. Але вчені прогнозують, що в майбутньому показник нейтронної активності буде постійним.

Щоб уникнути несподіваних сплесків ядерної активності на території атомної станції, проводиться регулярний моніторинг паливовмісних матеріалів. І жодного разу з початку встановлення нового саркофага межі безпечної експлуатації укриття не було перевищено.

"На даний час, показання датчиків щільності потоку нейтронів у всіх приміщеннях мають стабільні значення без тенденції зростання, поточні рівні не становлять загрози виникнення самопідтримуючої ланцюгової реакції поділу", – йдеться в заяві ЧАЕС.

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І навіть у разі критично високою нейтронної активності передбачено застосування нейтронопоглинаючого розчину.

Нагадаємо, раніше журнал Science повідомив про нові ядерні реакції на Чорнобильській АЕС. Нібито число нейтронів в деяких недоступних приміщеннях станції збільшується, що свідчить про реакцію поділу, яка може прискоритися, що призведе до неконтрольованого викиду ядерної енергії. На цьому тлі буде скликаний експертний комітет, якиц вирішить подальший порядок дій.