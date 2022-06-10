НП на набережній у Києві. Стало відомо, звідки в Дніпро лилася помаранчева жижа

У Дніпро злили помаранчеву жижу. Фото: колаж "Сьогодні"

Через п'ять днів стало відомо, що саме злили до Дніпра невідомі. Сайт "Сьогодні" повідомляв, що кияни помітили помаранчеву жижу, що випливала з труби у Дніпро. Злив стався на набережній між мостом Метро та Пішохідним.

Співробітники КП "Плесо" оперативно виїхали на місце та взяли проби помаранчевої жижі, що текла у Дніпро. Лабораторні аналізи виявили у воді штучні барвники та залізо.

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"Схоже, що хтось помив автомобіль або щось габаритніше, а потім злив у зливу грядну воду, яка потрапила по ньому в Дніпро. Благо, це зливання великої шкоди екології Дніпра не принесе", – повідомили сайту "Сьогодні" у КП "Плесо".

Фахівці кажуть, що, можливо, брудну воду злили з якоїсь автомийки. За такі дії порушників треба виявляти та суворо карати.

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