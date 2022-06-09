У пекельну спеку киян змусили стояти біля входу в метро: у чому причина

У Києві помітили велике скупчення людей біля станцій метро "Лівобережна", "Лісова", "Чернігівська". Люди стоять на спеці в черзі, чекаючи, коли після закінчення повітряної тривоги їх пустять на станцію. Про це повідомляє кореспондент сайту Сьогодні Олександр Марущак.
У Київському метрополітені нам пояснили, що під час сигналу "повітряна тривога" наземні станції метро червоної гілки припиняють свою роботу і потяги на відкритій ділянці не їздять. Тому краще не утворювати черги біля наземних станцій метро, а шукати найближче укриття, щоб перечекати небезпеку.
"Коли лунає сигнал повітряної тривоги – наземні станції не працюють. Вони не є укриттями", – пояснила сайту "Сьогодні" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.
А ось на глибоких станціях метрополітену можна пройти на перон та перечекати небезпеку. Коли в місті включається сигнал "повітряна тривога", то працівники метрополітену отримують повідомлення про це. Через ручний контроль біля контролера пасажири можуть безплатно пройти на станцію.
Ситуація у Києві
- Між Києвом та Ірпенем планують побудувати тролейбусну лінію, щоб покращити транспортне сполучення між столицею та містами Київської агломерації Планується, що тролейбуси їхатимуть з Ірпеня до станції метро "Академмістечко".
- Крім того, у столиці поступово відновлюють роботу автобусні маршрути. Так, наприклад, 7 червня на рейс вийшов автобус №10. Він курсує від станції метро "Лісова" до селища Рибне. Крім того, завтра, 8 червня, відновлює роботу маршрут №19 від станції метро "Васильківська" до вулиці Ізюмської.
- На засіданні постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку порушили питання підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті. Поки що його тільки поставлено на обговорення. Подорожчанням метро в Києві лякали ще на початку січня, коли прогнозували, що проїзд коштуватиме 22 гривні. Щоправда, потім від цієї ідеї на якийсь час відмовилися.
- У Києві на стіні у парку "Отрадний" з'явилося зображення знаменитого пса Патрона, що служить у команді піротехніків Чернігівської області.
- 5 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. РФ вдарила по об'єктах інфраструктури. Це сталося у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.