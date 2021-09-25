Що таке Бабин Яр? Виявляється, багато українців не чули про трагедію і не знають, де він розташований

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У Києві готуються до пам'ятної дати – 80-ї річниці початку страшної трагедії в Бабиному Яру, де були розстріляні тисячі ні в чому не винних дорослих і дітей. У столиці 29 вересня пройдуть заходи, присвячені цій трагічній сторінці в історії нашого міста.
Одним із цікавих подій стане театральний проєкт за участю німецьких і українських артистів під назвою "Бабин Яр. Реквієм".
Щоб краще зрозуміти, як ставляться українці до теми Бабиного яру і що взагалі вони знають про нього, у всіх регіонах України було проведено опитування-анкетування.
ХТО І ЯК ПРОВОДИВ ОПИТУВАННЯ
Респондентам різних вікових груп задавали питання, пов'язані з трагедією в Бабиному Яру. До речі, опитування проводили і в парковій зоні біля станції метро "Дорогожичі".
"Ми розуміли, що велике дослідження нам зробити не вдасться. Тому і в Україні, і в Німеччині провели його власними силами. Анкети розсилалися для заповнення в різні міста України. Ми хотіли дізнатися, що про Бабин Яр знають наші співвітчизники. Ми навіть ходили з анкетами в парк-меморіал Бабин Яр. Спілкувалися з людьми, які там гуляли з собаками, сиділи на лавочках із кавою, з підлітками, які каталися там на скейтах. До речі, те ж опитування в Німеччині показав, що там 95% опитаних жителів нічого не чули про трагедію в Бабиному Яру. Тому німці дуже зацікавлені об'єктивно розкрити цю тему", – розповідає сайту "Сегодня" Влада Белозоренко, керівник театр-студії "11".
У ШКОЛІ НЕ РОЗПОВІДАЛИ
Відповіді вражають; багато українців взагалі не чули про трагедію, яка сталася в окупованому Києві в 1941-1943 роках, а деякі вперше про неї дізналися від людей, які проводили опитування.
Не всі українці знають, де саме в Києві перебуває Бабин Яр.
Багато хто зізнався, що в школі їм нічого не розповідали про страшну трагедію. Особливо це стосується людей, яким нині за 60 років.
"Я не пам'ятаю, щоб нам розповідали в школі про трагедію Бабиного Яру. Щось чула від родичів і знайомих. А потім прочитала в журналі "Юність" роман "Бабин Яр" Анатолія Кузнєцова", – написала в анкеті Тетяна, уродженка Києва, якій наразі 76 років.
При заповненні анкет у респондентів запитали: які асоціації у них викликають спогади про Бабин Яр. Більшість зазначили, що це – страх, смерть, жах, війна, геноцид і несправедливість.
ТРАГЕДІЯ МОЖЕ ПОВТОРИТИСЯ?
Учасники опитування вважають, що події Бабиного Яру можуть повторитися і в наш час. Так відповіли 50-67% опитаних із усіх вікових груп, які брали участь у дослідженні.
"Швидше за все, такі відповіді пов'язані з агресією Росії на сході нашої країни. Це об'єктивна реальність, і над цим варто задуматися", – каже Влада Белозоренко.
Які заходи пройдуть в Києві
29-30 вересня
Спектакль "Бабин Яр. Реквієм" можна буде подивитися двічі – 29 і 30 вересня
Місце: Центр художньої та технічної творчості "Печерськ"
Адреса: вулиця Московська, 3
Початок о 19:00
Вхід вільний
29 вересня
Для учнів 5-11 класів пройде Національний урок пам'яті у всіх установах середньої освіти в Україні. Урок включає презентацію освітньої платформи "Червона точка пам'яті" (онлайн)
Час: вранці, тривалість – 45 хвилин, комбінований формат
Захід проводять Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" спільно з Міністерством освіти і науки України
30 вересня
Презентація антології поезій про Бабин Яр "Яр смерті – Яр пам'яті"
Час: 18:00-20:00
Місце: Будинок актора, вулиця Ярославів Вал, 7
3 жовтня
Марш Пам'яті
Час: 12:00-13:45
Бабин Яр
Захід проводить Громадська організація "Марш пам'яті"
Щорічна соціальна ініціатива в пам'ять про трагедію, де учасники йдуть тим самим шляхом, якій йшли жертви 29 вересня 1941 року.
5 жовтня
Міжнародна наукова конференція "Масові розстріли під час Голокосту як кримінальний процес"
Час: 9:00-15:10
Виставка "Обличчя людей Бабиного Яру"
Час: 17:00-18:00
Місце: Національна наукова медична бібліотека України, вулиця Льва Толстого, 7
Прем'єра документального фільму "Бабин Яр. контекст" режисера Сергія Лозниці
Час: 19:00-22:00
Місце: Бабин Яр, головна сцена на площі біля Менори
Фільм-лауреат спеціальної премії Каннського кінофестивалю 2021, який вперше покажуть в Україні.