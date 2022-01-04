Ледве не відірвало голову! У Київському метро сталося НП (відео)

У Київському метро перевіряють, як саме чоловік відчинив двері на ходу. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві п'яний чоловік проїхався з відчиненими дверима у вагоні метро. В результаті він почав випадати з вагона, але його вчасно підхопили інші пасажири.
Про це пише місцевий Telegram-канал.
"Ледь не відірвало голову. Якби не інші пасажири – ця поїздка стала б для нього останньою", – йдеться у підписі до відео.
Реакція Київського метрополітену
Сайту "Сьогодні" повідомили, що перевірять цю інформацію. Потрібно з'ясувати, на якій лінії стався цей випадок і як хлопцеві вдалося відчинити двері вагона під час руху поїзда.
"Перевіримо цю інформацію", – повідомили у Київському метрополітені.
Раніше ми писали:
- У Києві на станції метро "Контрактова площа" сталася бійка між пасажирами. В результаті один із учасників конфлікту знепритомнів. Йому знадобилася допомога медиків.
- За кілька годин до Нового року, увечері 31 грудня, у київському метро вчинили бійку прямо у вагоні. Учасниками були дві п'яні жінки та чоловік.