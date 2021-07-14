Справа на 3,5 млн гривень. СБУ викрила розкрадання на фінансуванні охорони транспортних об'єктів КМДА

Зафіксували відсутність охорони на кількох об'єктах транспортної інфраструктури, в тому числі трамвайних станціях і депо

Правоохоронці провели обшуки в відомстві. Фото: колаж "Сьогодні"

СБУ заблокувала схему розтрати бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП "Київпастранс" КМДА. Угода завдала столичній громаді збиток – 3,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"Посадовці комунального підприємства уклали договір з комерційною структурою на забезпечення фізичної охорони об’єктів пасажирських перевезень протягом 2019-2020 років. Відповідно до підписаного документа представники фірми мали направити на відповідні пости кваліфікованих охоронців для цілодобового чергування", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У справі "Харківських угод". СБУ викликала на допит Бойка і ще чотирьох нардепів

Але СБУ задокументували фактичну відсутність охорони на кількох об'єктах транспортної інфраструктури, в тому числі трамвайних станціях і депо. Однак бюджетні гроші, які фірма отримала, були виведені в тінь.

Реклама

"У межах кримінального провадження Служба ініціювала проведення судової економічної експертизи. Фахівці підтвердили факти протиправної діяльності і встановили збитки бюджету київської громади", - додають у відомстві.

Зараз керівнику охоронної структури повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що ДБР провело обшуки в головному офісі "Київводоканалу".

Також ми писали, що СБУ викрила схему незаконної приватизації державних земель в Київській області. Зловмисники намагалися вивести з держвласності 50 га лісового фонду в Вишгородському районі орієнтовною вартістю понад 100 млн грн.