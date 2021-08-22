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День Незалежності. Як працюватиме Київський метрополітен 23-25 серпня

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 серпня, 17:45
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Також в ці дні змінить час роботи і наземний громадський транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метро
Графік роботи метро зміниться. Фото: колаж "Сьогодні"
Графік роботи метро зміниться. Фото: колаж "Сьогодні"

В ніч з 24 на 25 серпня київський метрополітен і наземний транспорт продовжить роботу на дві години. У ці дні, з 23 по 24 серпня заплановані зміни в роботі столичного метрополітену.

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Про це повідомляє КМДА.

Так, 23 серпня в протягом дня закриють вхід і вихід станції метро "Золоті ворота" на вулиці Володимирській.

24 серпня з початку руху до 13:00 закриють вхід і вихід на станції "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і "Хрещатик" (проїзд потягів будуть здійснювати без зупинки).

Режим роботи станцій. Фото: Київський метрополітен
Режим роботи станцій. Фото: Київський метрополітен

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Крім того, 24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід і вихід станції метро "Хрещатик", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

У ніч на 25 серпня метрополітен продовжить роботу на дві години. Також продовжить роботу наземний громадський транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метро.

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У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

Що готують до Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в Україні вперше доставлять оригінал Конституції Пилипа Орлика.

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22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

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