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Дипломатичні зустрічі. У Києві анонсували перекриття доріг через кортежі

Ольга Кравченко
20 серпня, 19:09
Організатори політичних заходів намагаються зробити так, щоб трафік в місті сильно не постраждав

У столиці очікують іноземні кортежі. Фото: колаж "Сьогодні"

Не тільки сьогодні, але і найближчим часом в Києві будуть значні пробки. Так як центр може бути перекритий через кортежі іноземних гостей.

Про це розповів прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров на засіданні РНБО.

"Ви знаєте, що для проїзду кортежу Володимира Зеленського ніколи не перекривають дороги. Якщо десь в Києві перекрита дорога для кортежу, то це їде іноземна делегація. Так завжди було. Ну і власне у нас найближчим часом дуже багато буде іноземних делегацій", – сказав він.

Наприклад, 22 серпня в столицю прибуває канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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"Потім Кримська платформа, саміт перших леді та джентльменів, де будуть десятки іноземних делегацій", – додає Нікіфоров.

За його словами, організатори цих заходів подумали про це і спробували зробити так, щоб всі локації були ближче одна до одної.

"Щоб не перевантажувати і так не простий трафік в Києві. Все ж без тимчасового перекриття доріг обійтися. Просимо уникати центру в ці напружені дні і перепрошуємо заздалегідь за незручності", – говорить прес-секретар.

Чому Ангела Меркель здійснить візит

Поки невідомо, які привіти привезе з Москви в Україну Ангела Меркель. У Києві, згідно з повідомленнями з Офісу президента України, канцлер ФРН буде обговорювати з українським лідером:

На думку експертів "Сьогодні", переговори щодо продовження договору про транзит російського газу через українську ГТС повинні початися якомога швидше – вже в вересні.

"Відкладати підготовку до переговорів не можна. Меркель вже пообіцяла домогтися цього в спільній заяві з США по запуску "Північного потоку-2". Друга тема – необхідність відновлення переговорів у "нормандському форматі".

Нагадаємо нашим читачам, що:

  • Від переговорів з Меркель залежить, з яким багажем через тиждень Зеленський полетить в США до Джо Байдену.
  • Попередні переговори з канцлером ФРН були не дуже вдалими – Зеленський полетів, а Німеччина домовилася з США про зняття санкцій з "Північного потоку – 2".

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