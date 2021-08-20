Дипломатичні зустрічі. У Києві анонсували перекриття доріг через кортежі

У столиці очікують іноземні кортежі. Фото: колаж "Сьогодні"

Не тільки сьогодні, але і найближчим часом в Києві будуть значні пробки. Так як центр може бути перекритий через кортежі іноземних гостей.

Про це розповів прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров на засіданні РНБО.

"Ви знаєте, що для проїзду кортежу Володимира Зеленського ніколи не перекривають дороги. Якщо десь в Києві перекрита дорога для кортежу, то це їде іноземна делегація. Так завжди було. Ну і власне у нас найближчим часом дуже багато буде іноземних делегацій", – сказав він.

Наприклад, 22 серпня в столицю прибуває канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"Потім Кримська платформа, саміт перших леді та джентльменів, де будуть десятки іноземних делегацій", – додає Нікіфоров.

За його словами, організатори цих заходів подумали про це і спробували зробити так, щоб всі локації були ближче одна до одної.

"Щоб не перевантажувати і так не простий трафік в Києві. Все ж без тимчасового перекриття доріг обійтися. Просимо уникати центру в ці напружені дні і перепрошуємо заздалегідь за незручності", – говорить прес-секретар.

Чому Ангела Меркель здійснить візит

Поки невідомо, які привіти привезе з Москви в Україну Ангела Меркель. У Києві, згідно з повідомленнями з Офісу президента України, канцлер ФРН буде обговорювати з українським лідером:

захист інтересів України в зв'язку з запуском російського газопроводу "Північний потік – 2" ;

ситуацію на Донбасі і як реанімувати мирні переговори;

двосторонні відносини з Німеччиною, як ключовим партнером України в Європі.

На думку експертів "Сьогодні", переговори щодо продовження договору про транзит російського газу через українську ГТС повинні початися якомога швидше – вже в вересні.

"Відкладати підготовку до переговорів не можна. Меркель вже пообіцяла домогтися цього в спільній заяві з США по запуску "Північного потоку-2". Друга тема – необхідність відновлення переговорів у "нормандському форматі".

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