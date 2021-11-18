Дистанційка скасовується, а статистика все гірше: як справи з COVID-19 у Києві

В Україні "червоних" зон дедалі більше. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 18 листопада Київ продовжує перебувати у "червоній" карантинній зоні. Коли столиця вийде з цього рівня епіднебезпеки – поки що невідомо.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

Станом на 18 листопада у Києві зафіксовано 1483 нові випадки коронавірусу за добу. Це на 126 випадків менше, ніж 17 листопада (1609 випадків коронавірусу). Загалом у столиці підтверджено 283 880 випадків COVID-19.

З початку епідемії у столиці:

одужали 242 386 осіб (829 за добу)

померло 7 055 осіб (47 за добу)

У Київській області зафіксовано 165 593 випадки COVID-19 (1069 нових випадків за добу).

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З початку епідемії в області:

одужали 141 665 осіб (976 за добу)

померло 3 843 особи (42 за добу)

Коли Київ вийде з "червоної зони"?

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на сьогодні у Києві показники коронавірусу не говорять про стабілізацію. Дати виведення столиці з "червоної зони" наразі немає.

Про це Кузін повідомив у ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".

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За словами Кузіна, коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну №1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію.

"У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", – зазначив головний санітарний лікар України.

Він додав: поки що невідомо, коли столиця вийде з "червоної" карантинної зони.

"Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності теж немає", – наголосив Кузін.