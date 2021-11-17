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Коли Київ вийде з "червоної зони"? У МОЗ відповіли

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
17 листопада, 11:01
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Коли йдеться про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну №1236
Київ досі перебуває у "червоній" карантинній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"
Київ досі перебуває у "червоній" карантинній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що на сьогодні у Києві показники коронавірусу не говорять про стабілізацію. Дати виведення столиці з "червоної зони" наразі немає.

Про це Кузін повідомив у ексклюзивному інтерв'ю для сайту "Сьогодні".

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Карантин та коронавірус у Києві

За словами Кузіна, коли ми говоримо про "червоний" рівень, то порядок виходу області регулюється постановою Кабміну №1236. Щодо Києва, то показники не говорять про стабілізацію.

"У середньому стабілізація відбувається через 2 тижні. Коли така стабілізація відбудеться, то розглядатиметься питання щодо перегляду рівня епіднебезпеки у столиці", – зазначив головний санітарний лікар України.

Він додав: поки що невідомо, коли столиця вийде з "червоної" карантинної зони.

"Дати немає, ми бачимо, що суттєвої стабілізації показників захворюваності теж немає", – наголосив Кузін.

Дедалі більше областей потрапляє у червону зону
Дедалі більше областей потрапляє у червону зону / Фото: Колаж: Сьогодні

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Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

  • Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу. Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.
  • Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.
  • Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.
  • Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.
  • Громадський транспорт працює. Пасажири мусять мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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